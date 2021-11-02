Германия может отозвать награду израильскому историку холокоста за отрицание «геноцида» в Сребренице

02.11.2021 16:31 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Присуждение награды федерального президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера израильскому академику Гидеону Грайфу было поставлено под сомнение после того, как бывший Верховный представитель по БиГ Кристиан Шварц Шиллинг заявил, что «возмущен таким решением».

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нерма Бучан, глава администрации Шварца Шиллинга, подтвердил, что анонсированное вручение ордена историку Грейфу, которое было объявлено 10 ноября в Тель-Авиве, после письма Шиллинга было отложено. Он подтвердил, что Шварц-Шиллинг вчера направил послание президенту Германии, при том, что предложение о награждении Грайфа этой наградой поступило в президентскую админитстрацию в июне текущего года.

«Они думают, что это предложение появилось до того, как вышел отчет Комиссии (возглавляемая Грайфом Независимая международная комиссия по расследованию страданий всех наций в районе Сребреницы с 1992 по 1995 годы, пришедшая к выводу, что в Сребренице не было геноцида – ред.) и что, учитывая новые обстоятельства, они не только отменят дату, но и само награждение. А пока они запросили у нас всю имеющуюся информацию о господине Гидеоне и его деятельности здесь, в Боснии, чтобы у них было лучшее представление, чтобы они приняли решение, давать ли ему эту медаль вообще», – сказал Бучан.

В конце прошлого месяца Администрация президента Германии Штайнмайера заявила, что израильский историк Гидеон Грайф будет награжден Орденом за особые заслуги.

«Федеральный президент назначил Грайфа лауреатом Ордена Креста за особые заслуги Федеративной Республики Германии. В настоящее время идет подготовка к организации церемонии награждения, которая состоится в Тель-Авиве», – говорилось в сообщение администрации.

Напомним, что ранее председатель Независимой международной комиссии по изучению страданий всех наций в районе Сребреницы в 1992-1995 годах Гидеон Грайф представил доклад на 1200 страниц, над которым работали ведущие мировые эксперты.

По словам ученого, комиссия пришла к двум основным выводам – ​​один касается определения геноцида, а другой – количества жертв.

«Я еврей, и я знаю, что такое геноцид. Я принадлежу к древнему народу, над которым был совершен геноцид, величайший геноцид в истории человечества. Моему народу не нужно объяснять, что такое геноцид. То, что произошло в Сребренице не было геноцидом, это нельзя назвать геноцидом, если кто-то использует этот термин, его следует вычеркнуть из истории. И это важно, потому что обвинения в геноциде очень серьезны», – отметил Грайф.

Учрежденный сербским энтитетом Боснии и Герцеговины – Республикой Себской, Республиканский центр исследования войны, военных преступлений и розыска пропавших без вести напомнил, выложил текст отчета в свободном доступе.