Германия заинтересована в диалоге и крупных проектах с Россией – немецкий эксперт
В Германии сформировалось «торгующее государство», которое заинтересованно в мирном сосуществовании и диалоге с Россией.
Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил глава научной группы и член исполнительного комитета Франкфуртского института исследований мира Ханс-Йоахим Шпангер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Германии сложилась ситуация, которая называется «торгующее государство». Германия не полагается на военную мощь, а на компромиссы и открытую экономику, на немецкую промышленность, которая играет важную роль в ВВП Германии.
Германия хочет сохранить этот статус-кво, для России это означает, что Германия будет продвигать линию в рамках возможного мирного сосуществования и диалога. Германии не хватает крупных проектов», – сказал Шпангер.
Напомним, ранее в Москве заявили, что по итогам состоявшихся вчера парламентских выборов в Германии блок ХДС/ХСС показал худший результат в своей истории.
Кроме того, в Киеве отметили, что основу будущей правящей коалиции составят нынешние партии власти, что означает неизменность внешнеполитического курса Германии.
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