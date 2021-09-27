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27.09.2021 20:08 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Строительство, Торговля, Финансы, Экономика
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Германия заинтересована в диалоге и крупных проектах с Россией – немецкий эксперт

В Германии сформировалось «торгующее государство», которое заинтересованно в мирном сосуществовании и диалоге с Россией....

В Германии сформировалось «торгующее государство», которое заинтересованно в мирном сосуществовании и диалоге с Россией.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил глава научной группы и член исполнительного комитета Франкфуртского института исследований мира Ханс-Йоахим Шпангер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Германии сложилась ситуация, которая называется «торгующее государство». Германия не полагается на военную мощь, а на компромиссы и открытую экономику, на немецкую промышленность, которая играет важную роль в ВВП Германии.

Германия хочет сохранить этот статус-кво, для России это означает, что Германия будет продвигать линию в рамках возможного мирного сосуществования и диалога. Германии не хватает крупных проектов», – сказал Шпангер.

Напомним, ранее в Москве заявили, что по итогам состоявшихся вчера парламентских выборов в Германии блок ХДС/ХСС показал худший результат в своей истории.

Кроме того, в Киеве отметили, что основу будущей правящей коалиции составят нынешние партии власти, что означает неизменность внешнеполитического курса Германии.

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