«Геть від Москви» аукнулось украинским городам холодными батареями

14.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

На месте оказавшихся без отопления украинских населенных пунктов может быть любой город Украины.

Об этом в материале “Холодный бунт: почему люди на Украине замерзают до наступления зимы” пишут “Известия”.

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Отмечается, что причинами сложившейся ситуации стали сразу несколько факторов.

“Это и правительство — тут уж сразу букет вопросов, за 4,5 года много всего накопилось. Тут и ссора с «Газпромом», из-за которой теперь «Нафтогаз» покупает топливо с европейской наценкой, а население вынуждено ее оплачивать. И в целом испорченные отношения с РФ, что привело к потерям рынков, дефициту валютных резервов и необходимости идти в кабалу МВФ”, – пишет издание.

Кроме того, украинское правительство обманывает людей с субсидиями. Так, если три года назад, когда цена на газ выросла впервые, субсидии обещали всем, чьи расходы на коммуналку будут выше определенного процента от дохода, то теперь это обставили таким количеством оговорок и условий, что даже самые неимущие не всегда могут ее получить.

“То есть виноватых много, а значит персонально в сложившейся ситуации не виноват никто. Но в итоге, за исключением крупных мегаполисов (да и то с известными оговорками), на месте жителей Кривого Рога или Смелы может оказаться житель любого города Украины”, – предупреждает издание..

Как сообщал “ПолитНавигатор”, киевские эксперты прогнозируют, что зимой украинцы будут топить буржуйками, а на дрова распилят стулья и табуретки.

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