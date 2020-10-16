Гидра сепаратизма в Косово: вместо одного снятого албанского флага появились два

16.10.2020, Алексей Топоров

Албанские сепаратисты установили два национальных флага на здании полуразрушенной югославской погранзаставы «Кошаре», которую героически обороняли югославские бойцы в 1999 году.

В свою очередь «косовская полиция» возбудила уголовное дело против молодого священника, снявшего албанский флаг с казармы.

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Напомним, что несколькими днями ранее белградский священник СПЦ, прибывший в Косово с другим батюшкой и еще одним прихожанином посетили погранзаставу «Кошаре», где отслужили панихиду по погибшим югославским воинам. После этого священник увидел развивающейся над полуразрушенным, заброшенным зданием албанский флаг.

«Сверху я смотрел прямо на албанский флаг, который развевается над погранпостом с 1999 года, после вывода нашей армии, – рассказал священник, по известным причинам пожелавший остаться инкогнито. – Сильные эмоции переполнили меня, я подошел и снял его».

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При этом священник не стал портить и уничтожать албанский флаг. Сам процесс его снятия был заснят на видео и выложен на сайте издания «Новости».

Реакция на его действия со стороны косовских албанцев последовала практически мгновенно: те установили над зданием два флага вместо одного, А «полиция» Косово возбудила в отношении молодого священника уголовное дело. При этом, в чем сепаратисты обвиняют батюшку не совсем понятно, поскольку официально флаг Косово отличается от национального албанского флага, а следовательно тот не имеет никакого статуса. Учитывая тот факт что священник не осквернял албанское полотнище, а просто снял его, никакой вины за ним нет.

В апреле 1999 года руководство НАТО, для поддержки своей воздушной операции, запланировало и осуществило масштабную атаку со стороны Албании на пограничный пост «Кошаре» на территории Метохии.

В атаке участвовали помимо боевиков «Армии освобождения Косово» регулярные силы армии Албании, а также инструкторы и диверсионные группы НАТО и западных ЧВК. Североатлантический альянс также отвечал за вооружение и снабжение атакующих и поддерживал их действия боевой авиацией.

Первыми бой агрессору дали югославские пограничники, впоследствии к ним присоединились армейские подразделения. Бои на Кошаре продолжались с апреля по май, однако югославские подразделения, несмотря на сильнейший натиск так и не пропустили противника на территорию страны. Но были вынуждены оставить позиции после Кумановского соглашения, в результате которого Слободана Милошевича принудили вывести армию и милицию из Косово.

Подвиг югославских солдат сопоставим с подвигом псковских десантников у высоты 776 во время Второй чеченской войны. Всего в боях у Кошаре погибли 109 югославских бойцов.

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