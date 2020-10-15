15.10.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Албания, Балканы, Вооруженные силы, Запад, История, Косово, НАТО, Общество, Политика, Россия, Сербия, Церковь
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В Косово православный священник снял албанский флаг на месте, где героически бились югославские солдаты


Сербский священник из Белграда после семичасового перехода добрался до заброшенного погранпоста «Кошаре» в Косово,  где с апреля по июнь 1999 года держали героическую оборону против превосходящих сил противника югославские бойцы.

Батюшка увидел водруженный над руинами албанский флаг и снял его.

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Как сообщают, «Новости», священник прибыл в Косово из окрестностей Белграда вместе с еще одним священником и одним прихожанином. На месте, где отважно бились бойцы погранслужбы и армии Югославии, батюшки отслужили панихиду по героям, после чего один из них поднялся на верхний этаж частично руинированного здания, где увидел албанский флаг.

«Сверху я смотрел прямо на албанский флаг, который развевается над погранпостом с 1999 года, после вывода нашей армии, – рассказал священник, по известным причинам пожелавший остаться инкогнито. – Сильные эмоции переполнили меня, я подошел и снял его».

При этом батюшка не стал каким-то образом портить флаг или выбрасывать.

В апреле 1999 года руководство НАТО, для поддержки своей воздушной операции, запланировало и осуществило масштабную атаку со стороны Албании на пограничный пост «Кошаре» на территории Метохии.


Бойцы-срочники армии Югославии, принявшие на себя удар боевиков и НАТО

В атаке участвовали помимо боевиков «Армии освобождения Косово» регулярные силы армии Албании, а также инструкторы и диверсионные группы НАТО и западных ЧВК. Североатлантический альянс также отвечал за вооружение и снабжение атакующих и поддерживал их действия боевой авиацией.

Молодые герои обороны “Кошаре”

Первыми бой агрессору дали югославские пограничники, впоследствии к ним присоединились армейские подразделения. Бои на Кошаре продолжались с апреля по май, однако югославские подразделения, несмотря на сильнейший натиск так и не пропустили противника на территорию страны.

Но были вынуждены оставить позиции после Кумановского соглашения, в результате которого Слободана Милошевича принудили вывести армию и милицию из Косово.

Мурал памяти героям “Кошаре”

Подвиг югославских солдат сопоставим с подвигом Псковских десантников у высоты 776 во время Второй чеченской войны. Всего в боях у Кошаре погибли 109 югославских бойцов.

 

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