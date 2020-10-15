В Косово православный священник снял албанский флаг на месте, где героически бились югославские солдаты
Сербский священник из Белграда после семичасового перехода добрался до заброшенного погранпоста «Кошаре» в Косово, где с апреля по июнь 1999 года держали героическую оборону против превосходящих сил противника югославские бойцы.
Батюшка увидел водруженный над руинами албанский флаг и снял его.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Как сообщают, «Новости», священник прибыл в Косово из окрестностей Белграда вместе с еще одним священником и одним прихожанином. На месте, где отважно бились бойцы погранслужбы и армии Югославии, батюшки отслужили панихиду по героям, после чего один из них поднялся на верхний этаж частично руинированного здания, где увидел албанский флаг.
«Сверху я смотрел прямо на албанский флаг, который развевается над погранпостом с 1999 года, после вывода нашей армии, – рассказал священник, по известным причинам пожелавший остаться инкогнито. – Сильные эмоции переполнили меня, я подошел и снял его».
При этом батюшка не стал каким-то образом портить флаг или выбрасывать.
В апреле 1999 года руководство НАТО, для поддержки своей воздушной операции, запланировало и осуществило масштабную атаку со стороны Албании на пограничный пост «Кошаре» на территории Метохии.
Бойцы-срочники армии Югославии, принявшие на себя удар боевиков и НАТО
В атаке участвовали помимо боевиков «Армии освобождения Косово» регулярные силы армии Албании, а также инструкторы и диверсионные группы НАТО и западных ЧВК. Североатлантический альянс также отвечал за вооружение и снабжение атакующих и поддерживал их действия боевой авиацией.
Молодые герои обороны “Кошаре”
Первыми бой агрессору дали югославские пограничники, впоследствии к ним присоединились армейские подразделения. Бои на Кошаре продолжались с апреля по май, однако югославские подразделения, несмотря на сильнейший натиск так и не пропустили противника на территорию страны.
Но были вынуждены оставить позиции после Кумановского соглашения, в результате которого Слободана Милошевича принудили вывести армию и милицию из Косово.
Мурал памяти героям “Кошаре”
Подвиг югославских солдат сопоставим с подвигом Псковских десантников у высоты 776 во время Второй чеченской войны. Всего в боях у Кошаре погибли 109 югославских бойцов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.