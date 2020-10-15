Черногорские националисты накинулись на будущего премьера за слова о «двух сербских государствах»

15.10.2020, Подгорица, Алексей Топоров

После того, как кандидат в премьеры Черногории Здравко Кривокапич, комментируя взаимоотношения с Сербией, предложил вернуться к формуле короля Николы Первого, он стал мишенью сторонников черногорской свидомости.

Черногорских «патриотов» возмутило то, что им напомнили высказывание монарха про то, что «два короля живут в двух сербских государствах».

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Свое заявление о двух сербских государствах Здравко Кривокапич сделал два дня назад в интервью для сербской редакции радио «Спутник», отвечая на вопрос – на каких принципах Черногории следует строить взаимоотношения с Сербией.

«Веками сербы жили на этих просторах как автохтоны, и если сравнивать это с ульями, то у каждого улья есть матка, – сказал тогда Кривокапич. – Это ощущаю я, и, думаю, 80% сербов обитающих здесь. … Лучший вариант был сформулирован королем Николой, который сказал про то, что «два короля живут в двух сербских государствах».

Между нами существует замечательная связь, как в братстве, так и в сестричестве, и в кумовстве, которые дают надежду, что мы сможем найти много хороших решений вместе».

Здравко Кривокапич

Эти добрые и примирительные слова будущего главы правительства Черногории вызвали агрессивную реакцию у черногорских националистов, сторонников президента Черногории Мило Джукановича и раскольничьей Черногорской православной церкви.

«Кривокапич возвращается к идеологической матрице, которую он ненадолго оставил, чтобы получить мандат премьер-министра, – сделала специальное заявление в ответ на слова Кривокапича проигравшая выборы партия Джукановича – «Демократическая партия социалистов». – Кривокапич может как частное лицо целовать руки духовенству Сербской Православной церкви, может фотографироваться с флагами Сербии во время выборов, но когда он выступает в качестве премьер-министра Черногории, он должен уважать всех граждан и действовать в соответствии с Конституцией, согласно которой наше государство является гражданским, а не сербским».

«Любое упоминание о том, что Черногория может быть сербским государством, получит четкую гражданскую и государственную реакцию со стороны убедительного большинства черногорской общественности, – заявила в свою очередь, получившая всего один мандат в Скупщине Социал-демократическая партия. – Преобразования, которые угрожают поэтапно изменить гражданское и светское устроение государства, на крыльях «Демократического Фронта» (просербская партия, входящая в блок Кривокапича «За будущее Черногории»), который составит убедительное большинство в новом правительстве, не наши и не могут быть прорывом, и на это, мы убеждены, должны отреагировать все проевропейские и гражданские политические силы».

«Кривокапич через малые врата вводит аннулирование Черногории и ее существования, называя ее с позиции высшей исполнительной власти сербским государством, – в свою очередь нагнала страху на обывателя Либеральная партия Черногории. – Право Кривокапича принадлежать сербскому народу, который составляет 30% населения Черногории и является ее равноправным этносом, но Кривокапич всегда забывает или намеренно манипулирует тем фактом, что в Черногории также проживают 40% черногорцев и почти 30% меньшинств…

И Кривокапич, таким образом, унижает, оскорбляет и дискредитирует их. Тот, кто до вчерашнего дня представлял себя жертвой режима, использует свой первый шанс стать палачом всех остальных и вернуть Черногорию к темным временам!».

«Сатанизация черногорцев и их идентичности станет одним из основных требований, которые религиозное сообщество предъявит новому правительству в качестве встречной услуги за оказываемую поддержку, – заявила отвечающая за патриотическую культурную повестку «неправительственная» организация Черногорская культурная сеть. – Граждане получат возможность убедиться в наших утверждениях в ходе переписи (назначена на 2021 год), которая, как мы уверены, будет организована не в соответствии с демократическими стандартами, а в соответствии с правилами шантажа и фальсификации, в которых новое правительство получит поддержку тех, кто продвигает проект национализма Великой Сербии…

Из- за плохой национальной стратегии, которая не была четко сформулирована в 2006 году (когда Черногория отделилась от Сербии – ред.), настало время, когда граждане, объявляющие себя черногорцами, должны бороться за сохранение своей идентичности в своей собственной стране. За последние 14 лет ничего не было сделано для укрепления черногорского языка и культурного наследия, в чем вина лежит на министерствах культуры и образования.

Компромиссы, которые были сделаны в отношении черногорского языка, были исключительно в ущерб черногорцам, в то время как культура пошла в античерногорском направлении».

Таким образом, «патриоты» превратили Здравко Кривокапича в ненавистника всего черногорского только за то, что он напомнил им историческую правду.

При этом эксперты отмечают, что черногорский режим и его сторонники опасаются будущей переписи, поскольку черногорцы начинать осознавать ложность навязанной им антисербской идентичности и могут вновь в большинстве своем записаться сербами.