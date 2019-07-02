Глашатай сербских майданщиков призвал смириться с потерей Косово

02.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербия должна смириться с потерей Косово и признать утрату территорий. Об этом заявил актер Сергей Трифунович, глава «Движения свободных граждан», входящего в оппозиционный прозападный «Союз за Сербию».

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В одном из недавних интервью он подчеркнул, что Косово не является более сербской территорией, таким образом, дав понять, почему на недавних выборах в муниципалитеты сербских анклавов края «Союз за Сербию» поддержал албанских кандидатов, а не славянских политиков, ориентирующихся на сотрудничество с официальным Белградом.

Трифунович заявил, что шанс сохранить контроль над Косово был потерян еще при последнем президенте Югославии – Воиславе Коштунице.

«Воислав Коштуница имел последний шанс, но он сидел в своей резиденции и все пропустил. Значит, Косово уже не наше», – сказал Трифунович, которого цитирует издание Informer.

Трифунович заявил, что для сохранения Косово в составе Сербии официальному Белграду было необходимо пойти на беспрецедентные уступки албанским сепаратистам.

Например, провозгласить албанский язык вторым государственным на всей территории Сербии, а также позволить албанцам открыть свои школы и государственные институты, такие, как, например, суды. Как две различные системы могли бы сосуществовать в одном государстве, Трифунович не пояснил.

Оппозиционер выразил сожаление по поводу того, что в 2007 году был отклонен план спецпредставителя генсека ООН экс-президента Финляндии Марти Ахтисаари. Он предусматривал так называемую подконтрольную независимость Косово. Управление незаконно отторгнутым от Сербии краем должно было перейти от администрации ООН к администрации ЕС и местным властям, безопасность должны были обеспечивать полицейская миссия ЕС и войска НАТО.

Интересно, что упомянутый Трифуновичем план тогда поддерживали США и страны ЕС, однако Сербия и Россия выступили с резкой критикой этого документа.

Сербский аналитик Бранко Радуна выразил удивление по поводу последних заявлений оппозиционера Трифуновича. Эксперт напомнил, что албанские сепаратисты никогда не скрывали, что их цель – отрыв Косово от Сербии, а не получение дополнительных прав в рамках единого государства.

Тем более, напомнил Радун, сейчас во всех регионах Сербии, где проживает большое количество албанцев, их язык используется наравне с сербским.

«Сколько арабов живет в Париже, но никто не говорит об арабском равноправии. Такого нет нигде», – также отметил аналитик.

Напомним, что представители сербской общины с разгромным счетом победили на состоявшихся 19 мая выборах в четырех муниципалитетах славянских анклавов Косово.

Внеочередные выборы в четырёх сербских муниципалитетах были объявлены после того, как мэры демонстративно подали в отставку из-за введения албанскими сепаратистами 100% таможенных пошлин на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Решение о пошлине фактически поставило сербские анклавы в условия блокады.

Интересно, что сербская прозападная оппозиция ранее отказалась поддержать своих соотечественников как союзников президента Сербии Александра Вучича и агитировала в поддержку кандидата от албанской партии в одном из муниципалитетов, или же призывала вообще бойкотировать кампанию.