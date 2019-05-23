Эксперты оценили выходку майданщиков в Косово

23.05.2019, Москва, Елена Острякова

Эксперты считают закономерной акцию протеста сербской общины Косово, которая таким образом отреагировала на приезд из Белграда вождей белградских майданщиков – руководителей прозападного «Союза за Сербию».

Российский политолог Олег Бондаренко заявил «ПолитНавигатору», что сербы Косово возмущены позицией белградских майданщиков, которые на состоявшихся выборах, фактически, оказали поддержку представителям албанских политических проектов.

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«Вряд ли у них получится создать дочерние структуры после того, как «Союз за Сербию» призвал бойкотировать муниципальные выборы и отдать власть в руки албанцев. Очевидно, что к ним стали относиться плохо. Там и так проблем хватает, а если еще и свои будут вставлять палки в колеса… Так, что не думаю, что у них там есть перспективы», – сказал Бондаренко.

Циничной назвал поездку «Союза за Сербию» в Косова другой политолог Армен Гаспарян.

«Радикальная сербская оппозиция занимает ярко выраженную прозападную позицию. Именно из-за такой позиции Косово перестало быть частью Сербии. И теперь сербское население Косово испытывает крайнюю нужду во всем. Когда люди с такими взглядами приезжают в регион, это либо верх цинизма, либо потрясающая политическая наивность. Думаю, что это цинизм: кураторы сказали поехать, они поехали. Это можно сравнить с тем, как российские либеральные политики поехали в Белград после натовских бомбардировок», – сказал Гаспарян.

Напомним, что представители сербской общины с разгромным счетом победили на состоявшихся 19 мая выборах в четырех муниципалитетах славянских анклавов Косово.

Внеочередные выборы в четырёх сербских муниципалитетах были объявлены после того, как мэры демонстративно подали в отставку из-за введения албанскими сепаратистами 100% таможенных пошлин на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Решение о пошлине фактически поставило сербские анклавы в условия блокады.

Интересно, что сербская прозападная оппозиция ранее отказалась поддержать своих соотечественников как союзников президента Сербии Александра Вучича и агитировала в поддержку кандидата от албанской партии в одном из муниципалитетов, или же призывала вообще бойкотировать кампанию.

Итоги кампании крайне важны на фоне осложнившейся ситуации вокруг Косово.

Как сообщал «ПолитНавигатор», состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Приштина накануне выдвинула территориальные претензии на второй город Сербии – Ниш.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.

В Сербии ждут визита министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ожидаются переговоры по Косово, а также о приобретении Белградом новых видов вооружений у Москвы. Часть такой техники уже была продемонстрирована на параде в честь Дня Победы.