Сербские майданщики решили поддержать сепаратистов Косово

16.05.2019, Белград, Ксения Косово

Сербские майданщики, объединенные в оппозиционный «Союз за Сербию», решили поддержать на выборах в незаконно отторгнутом сепаратистами крае Косово албанского политика, а не сербов.

Речь идет об избирательной кампании в четырех муниципалитетах северной Митровицы, где 19 мая должно состояться голосование. Это – крайне важная территория, так как является главным сербским оплотом в Косово. Участие в выборах принимают как сербские, так и албанские политики.

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«Сербский список» – основная партия, защищающая права этнических сербов в крае и поддерживающая в регионе позицию президента Сербии Александра Вучича.

Предвыборная агитация в сербском анклаве на севере Косово

Однако майданщики отказались поддержать своих соплеменников и публично выразили поддержку представителя со стороны незаконных косовских институтов – албанку Гонджу Чауши.

«Сербский список» называет Чауши креатурой бывших албанских боевиков, виновных в военных преступлениях, – косовского «президента» Хашим Тачи и спикера «парламента» Кадри Весели, сообщает издание Informer.

Кандидатуру Чауши поддержал функционер еще одной сербской партии в Косово – «Свобода, демократия, справедливость» (SDP) Марко Якшич. Именно он является представителем «Союза» в крае. Об этом решении Якшич сообщил в Твиттере.

Марко Якшич

Сербская пресса расценила это как еще одно доказательство двуличной позиции противников президента Александра Вучича. На своих митингах в Белграде майданщики критикуют власти за, якобы, ненадлежащую борьбу за возвращение Косово, однако в итоге сами оказывают поддержку албанским сепаратистам.

Сербские майданщики дестабилизируют ситуацию в столичном Белграде во время нового обострения ситуации вокруг Косово

«В то время как албанцы сплачиваются в стремлении лишить гражданских прав сербский народ и взять власть в сербских муниципалитетах, Джилас, Еремич, Обрадович и весь «Союз за Сербию», продолжают атаки на все, что сербское, в том числе и здесь, в Косово», – говорится в заявлении «Сербского списка».

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич ранее заявил, что сербские представители в крае не позволят албанцам политическими или другими методами взять власть на севере незаконно отторгнутого сепаратистами региона.

Марко Джурич

Как сообщал «ПолитНавигатор», состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.

В Сербии ждут визита министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ожидаются переговоры по Косово, а также о приобретении Белградом новых видов вооружений у Москвы. Часть такой техники уже была продемонстрирована на параде в честь Дня Победы.