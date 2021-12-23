Глава ДНР: Зеленский растоптал то, что не позволял себе Порошенко

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, при котором участились обстрелы Донбасса и начался политический беспредел в Киеве, оказался гораздо хуже своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При Зеленском или при Порошенко у вас в регионе спокойнее?» – спросил ведущий.

«Со стороны Украины всегда была агрессивная риторика, и напряженность на линии соприкосновения. Но Порошенко, у меня складывается такое впечатление, действовал в каких-то рамках, не преступал определённые линии, которые сейчас Зеленский, как неопытный политик, переступил и растоптал. Причём это касается не только взаимоотношений с нами, но и на внутриукраинском политическом пространстве. Я говорю о борьбе запрещёнными методами с оппозицией, преследование родственников, детей, и прочее. Это недопустимо, и я не вижу каких-то положительных перспектив», – сказал Пушилин.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге заявили, что в Донбассе назревает новая война , жертв от которой будет больше, чем в 2014-15 годах.