Подпишись на рассылку
27.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Медицина, Политика, Украина
Просмотров:

Глава Минздрава обходится украинцами в триста душ за каждые сутки

Новости Украины

Каждый день триста украинцев платят своей жизнью за то, что глава Минздрава Украины Максим Степанов до сих пор не уволен.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат партии «Голос» Кира Рудик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы зарегистрировали постановление о выходе страны из короновирусного кризиса. Она предусматривает первым пунктом увольнение министра здравоохранения Степанова с его должности. Мы боремся за это уже год, и каждый день триста украинцев платят своей жизнью за то, что это решение является уже перезревшим и никак не происходит», – сказала депутат.

Напомним, несмотря на все хвалебные речи, которых удостоился Максим Степанов от украинского руководства и фракций, в том числе «Голоса», во время своего назначения (его даже поддержала «оппозиционная» партия ОПЗЖ), из-за провала кампании по вакцинации министр впал во всеобщую немилость. Не спасло даже то, что он, следуя указаниям посольства США, отказался от приобретения российской вакцины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть