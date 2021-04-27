Глава Минздрава обходится украинцами в триста душ за каждые сутки

27.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Каждый день триста украинцев платят своей жизнью за то, что глава Минздрава Украины Максим Степанов до сих пор не уволен.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат партии «Голос» Кира Рудик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы зарегистрировали постановление о выходе страны из короновирусного кризиса. Она предусматривает первым пунктом увольнение министра здравоохранения Степанова с его должности. Мы боремся за это уже год, и каждый день триста украинцев платят своей жизнью за то, что это решение является уже перезревшим и никак не происходит», – сказала депутат.

Напомним, несмотря на все хвалебные речи, которых удостоился Максим Степанов от украинского руководства и фракций, в том числе «Голоса», во время своего назначения (его даже поддержала «оппозиционная» партия ОПЗЖ), из-за провала кампании по вакцинации министр впал во всеобщую немилость. Не спасло даже то, что он, следуя указаниям посольства США, отказался от приобретения российской вакцины.