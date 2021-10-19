Глава МВД Сербии: «Сербского мира боятся только те, кто дискриминируют сербов»

19.10.2021 19:42 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Министр внутренних дел Сербии и президент Социалистического движения Александр Вулин рассказал, почему намерен продвигать идею «Сербского мира».

Об этом Вулин поведал, выступая в Народной скупщине Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создание Сербского мира как единого политического пространства сербского народа, является насущной потребностью сербов, и никакой угрозы никому не несет, – заявил глава МВД Сербии и лидер Социалистического движения. – У всех народов, у которых есть свои диаспоры, есть и свои собственные миры. Вы знаете, у кого проблемы с Сербским миром? Да только у тех, в чьих странах дискриминируют сербов. Ни у кого другого. У Венгрии, например, нет такой проблемы. Обычно у тех, кто не завершил этнические чистки, есть такая проблема, потому что их беспокоит даже наличие четырех процентов сербов в их странах».

Вулин отметил, что на Балканах правит бал лицемерие, потому что никто не возражает, когда албанцы из Буяноваца в Сербии едут в столицу Албании – Тирану за поддержкой, но когда сербы из столицы Республики Сербской БиГ – Баня-Луки, приезжают в Белград, это почему-то беспокоит всех соседей.

«Когда в Буяноваце и Прешево были сформированы местные органы власти, то представители албанских партий запросили мнение Тираны, чтобы согласовать состав этой местной власти. Мы не сказали ни слова, а когда сербы из Баня-Луки приезжают в Белград – это почему-то страшит. Я повторяю, здесь, в парламенте, что идею «Сербского мира» поддерживают три человека, они являются членами Социалистического движения, и я буду бороться за то, чтобы у нас было гораздо больше депутатов, которые поддерживают идею Сербского мира», – закончил глава МВД Сербии под аплодисменты депутатов.

Напомним, что ранее о термине «Сербский мир» в негативном ключе высказывались лидеры косовских сепаратистов, Хорватии и Черногории.