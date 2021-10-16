«Президент» Косово разразилась в ООН обвинениями в адрес Сербии и России

16.10.2021 01:06 (Мск), Москва, Елена Острякова

«Президент» самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи разразилась оскорблениями в адрес Сербии, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном конфликтной ситуации в сербских анклавах края, спровоцированной албанским спецназом.

«В сердце Европы – рак. Он подписывается под фашистскими стремлениями создать сербский мир при поддержке союзника России. Если мы не пробудимся, то вновь увидим повторение сербской агрессии. Независимость Косово необратима. Чем скорее все примирятся с этой реальностью, тем лучше будет для всего мира», – заявили Османи.

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Она потребовала скорейшего включения Косово в ООН, сообщив, что «молодая республика является сторонником ЕС и НАТО». При этом Османи хочет, чтобы миссия ООН в Косово и Метохии (UNMIK) как можно скорее прекратила свою деятельность. Также она отказалась исполнять международные требования по формированию Сообщества сербских муниципалитетов. Свою речь она пересыпала фейковыми утверждениями о геноциде, который якобы проводила Сербия в Косово.

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович назвал речь «гражданки Сербии, утверждающей, что она президент нашей провинции», «циничными сказками».

«Госпожа Османи, вам нужно встать, когда вы упоминаете его превосходительство президента Республики Сербия Александра Вучича. Он и ваш президент. Нужно с уважением к нему относиться. А что касается ваших лидеров, которые похищали людей и торговали человеческими органами, они в тюрьме. Вам нужно прекратить лгать. «Рак в центре Европы» – это вы. Вы храните свои фашистские традиции с 1941 года», – сказал Селакович.

Османи не смогла смолчать и предложила Селаковичу встать на колени на могилах жертв «сербского геноцида». Оба политика были раздражены и попросили слово еще раз, чтобы обменяться претензиями.

Нельзя сказать, чтобы представители западных стран, признавших Косово, единодушно высказались в его защиту. Они скорее ратовали за мир в регионе.

Однозначно поддержал Сербию представитель России Василий Небензя. Речь Османи он назвал «пропагандистским памфлетом», который не соответствует действительности и вводит в заблуждение Совбез ООН. Российский дипломат обвинил власти Косово в разжигании конфликта в сербских анклавах.

«Невнятная реакция западных коллег, курирующих и фактически потакающих Приштине, дает последней ощущение вседозволенности и неизбежно провоцирует скатывание к открытому столкновению», – сказал Небензя.

С этих же позиций выступил представитель Китая.