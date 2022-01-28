Глава МВД Сербии: «У готовивших убийство Вучича, есть политический шеф»

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что организованная преступность хочет отомстить президенту страны Александру Вучичу за ликвидацию крупных наркокартелей.

При этом, по словам главы ведомства, у подозреваемого в подготовке покушения на Вучича черногорского мафиози Радое Звицере есть покровители в политической элите.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью телеканалу РТС Александр Вулин сообщил, что подозреваемый в подготовке покушения на президента Сербии Александра Вучича один из черногорских криминальных лидеров Радое Звицер был шефом ранее арестованных сербскими правоохранителями главарей жестоких банд Беливука («Веля Неволя») и Мильковича. И организованный криминалитет хочет отомстить сербскому президенту за разгром наркокартелей.

«Самое главное, что злодеев больше нет на улицах, – сказал министр внутренних дел Сербии. – Никто больше не убивает наших детей (наркотиками – ред.). У нас есть обоснованные предположения, где он (Звицер – ред.) находится, где находятся его ближайшие подельники, но это не гарантирует, что находится именно там, а не ударился в бега. И все это не говорит о том, что он бессилен и что он не может сделать еще много зла, как он это делал ранее».

Вулин отметил, что криминальные кланы вертят огромными денежными суммами, которые готовы пустить на устранение человека, из-за которого эти кланы разваливаются.

«Таков президент Александр Вучич. Президент Александр Вучич – это человек, который вел борьбу с мафией, который поддерживал в этом сербскую полицию, который поддерживал БИА (сербский аналог ФСБ – ред.), который позволил нам сделать то, что мы сделали, и сломать один из самых структурированных и самых жестоких наркокланов в Европе вообще, не только в Сербии. Звицер работает не один. У Звицера есть свой политический шеф», – отметил глава правоохранительного ведомства.

На вопрос журналиста знает ли он кто это, Вулин ответил, что некорректно называть имя до предъявления обвинения, но уточнил, что это представитель «правительственных структур некоторых близких нам стран» и что это «человек, который десятилетиями возглавлял таких людей, как Радое Звицер».