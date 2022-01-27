«Не чувствую себя в безопасности»: Брнабич рассказала о подготовке покушения на Вучича

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Глава правительства Сербии Анна Брнабич заявила, что в настоящий момент главные подозреваемые в планировании убийства президента Сербии Александра Вучича находятся вне досягаемости сербских спецслужб.

Об этом сербский премьер-министр рассказала в эфире РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что важно подчеркнуть для всех наших граждан – до сих пор все те, кто подозреваются, и в отношении кого у нас есть доказательства [в организации покушения на Вучича], находятся вне досягаемости наших спецслужб, – сказала в телеэфире Брнабич. – Поэтому мы не можем добраться до них».

Премьер также отметила, что сербские спецслужбы работают день и ночь, чтобы найти тех, кто планировал убийство президента Сербии.

«У них крайне сложная задача, все службы безопасности работают сообща, делают все возможное. Я верю, что мы предотвратим это. Чувствую ли я себя в безопасности в данный момент и нет ли проблем? Нет, не чувствую. Нам еще многое предстоит сделать, мы не устранили угрозу безопасности для жизни президента Александра Вучича. Но я верю, что так и будет», – сказала Брнабич.

Она также сообщила, что Сербия благодарна иностранным партнерам, с которыми сотрудничает в связи с поступившей информацией о готовящемся покушении, в том числе и «Европолу».

Кроме того, премьер добавила, что к подготовке убийства президента были причастны два гражданина Черногории, а также граждане других стран, находящихся как внутри, так и за пределами Евросоюза. В этой связи меры предосторожности на границах Сербии усилены, поскольку велика вероятность, что киллеры захотят прибыть в страну из-за рубежа.