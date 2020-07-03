Глава Нацбанка отправлен в отставку под проклятия депутатов Рады

03.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада приняла проект постановления об увольнения Якова Смолия с должности руководителя Нацбанка.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сам Смолий рассказал залу, что принял такое решение из-за того, что последние годы на Нацбанк совершается сильное политическое давление со стороны различных политиков. И его увольнение якобы должно стать протестом и позволить Национальному банку стать независимым.

После этого в ходе вопросов главе Нацбанка к Смолию обратился депутат от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко Ивченко.

«Вы были в команде того самого человека, который ликвидировал 150 украинских банков. Много с тех лицензий, которые вы забрали, собственники уже выиграли суды.

Вы были в команде тех, кто с дисконтом фактически продавал имущество, которое было заложено в банках, и, фактически, наживались на имуществе людей», – сказал он, однако Смолий не стал что-либо отвечать.

В свою очередь, депутат от фракции «За будущее» Анна Скороход возмутилась тем фактом, что, несмотря на многочисленные преступления, Яков Смолий не понесёт никакой ответственности.

«Все мы давно знаем, что НБУ болеет МВФ и Всемирным банком, которые ставят нашу страну на колени, уничтожая экономическую и социальную сферу и суверенитет нашей страны в целом. Мы обмениваем нашу землю и будущее наших детей на мизерные кредиты для погашения процентов по предыдущим кредитам.

Можно долго и детально рассматривать все преступления, которые совершила команда Смолия и Гонтаревой. Но последняя история заслуживает особого внимания – его публичное заявление об отставке за несколько часов начала размещения евробондов – это один из наиболее разрушительных подарков для экономики Украины, которые он мог сделать», – подчеркнула парламентарий, добавив, что из-за недавно принятого «монобольшинством» закона Смолий и его подельники не понесут никакой ответственности.

После чего в ходе голосования документ поддержали 286 депутатов из 369 присутствующих, Яков Смолий был уволен с должности главы Нацбанка.

Громкое кадровое решение прокомментировал украинский оппозиционный политик, депутат Верховной рады прошлых созывов, директор Центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

«Смолий – ставленник так называемых соросят. За него «вписались» они, а также порохоботы, две категории. Очевидно, он также работал в интересах Порошенко. Именно по этим соображениям его, я думаю, и сняли – он совершенно не имел никакого отношения к Зеленскому и его окружению, ориентировался на Запад, и отчасти – на Порошенко и его окружение.

Поэтому нынешняя власть по сути не могла влиять на политику Нацбанка. И это стало главной причиной того, почему Смолия отправили в отставку, невзирая на попытки поддержать его со стороны грантоедов», – заявил эксперт «ПолитНавигатору».

При этом он отметил, что, тем не менее, рассчитывать на кардинальные изменения в политике Нацбанка после того, как там будет новый глава, не стоит.

«Нацбанк – один из ключевых органов, влияющих на экономику Украины, и Запад точно не выпустит его из-под своего контроля. Поэтому я думаю, что новый глава Нацбанка будет проводить примерно такую же политику, но, возможно, будет учитывать какие-то интересы действующей власти, то есть, Зеленского и его команды», – добавил Филиндаш.