Глава офиса Зеленского обворовал украинскую армию

Олег Кравцов.  
25.08.2023 09:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Скандал, Украина


Глава офиса президента Украины Андрей Ермак причастен к мошенническим схемам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале рассказал депутат ВР Александр Дубинский, изгнанный из фракции «Слуга народа».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак причастен к мошенническим схемам. Об этом, передает корреспондент...

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Мы уже сообщали, как на Украине разразился очередной громкий скандал, связанный с поставками по завышенным ценам в армию разного рода продукции. В частности, речь идет о поставках из Турции под видом зимнего летнего обмундирования. В расследовании фигурировал некий Роман Плетнев. Как выяснилось, он связан с Ермаком.

«Расскажу кое-что о выгодоприобретателях этой аферы. Ермак Андрей Борисович и Миленькая Светлана Ивановна (1947 г.р., г.Киев) основали ООО «М.Е.П.», которым руководил Ермак Борис Михайлович (отец). Эта Светлана Миленькая имеет сына по имени Миленький Владислав Николаевич (1970 г.р., г.Киев), женой которого является Миленькая Наталья Ивановна (1970 г.р., г.Киев).

Эта Наталья Миленькая основала ООО «КИЙЭНЕРГОИНВЕСТ» вместе с человеком по имени Плетнев Роман Викторович (1974 г.р., г. Запорожье). Этот Роман Плетнев владелец турецкой фирмы Vector avia hava araçlari, на которой осталась маржа от превращения летней одежды в зимнюю», – указывает Дубинский.

Все это подтверждается зафиксированной историей изменений в структуре собственников ООО по этой ссылке.

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