Глава офиса Зеленского заявил, что не боится войны с Россией за Крым

06.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не будет отказываться от претензий на Крым и республики Донбасса.

Об этом в интервью принадлежащему олигарху Игорю Коломойскому телеканалу 1+1 заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ермака, отказ от Крыма и Донбасса был бы ошибкой.

«Я считаю большой ошибкой даже разговоры о том, чтобы в XXI веке отказаться от своих территорий, от своих законных территорий, которые принадлежат Украине. И это касается и Донбасса, и Крыма. Сегодня, я считаю, нужно сделать все, чтобы эти территории вернуть…

Мы не собираемся тратить годы на то, чтобы сделать то, что сегодня у нас является целью – прекратить войну. Мы никогда не остановимся, что касается прекращения войны, но пути к этому завершению могут быть разными. Сегодня мы идем по пути, о котором открыто говорим – продолжаются переговоры в «Нормандском формате», в минской Трехсторонней группе и так далее. То есть, есть дипломатический путь, который мы сегодня используем», – заявил Ермак.

Глава президентского офиса также подчеркнул, что не верит в вероятность войны с Россией из-за водной блокады Крыма.

«Нас пугают войной с 2014 года. Нет, ее не будет. Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе, и давайте говорить откровенно, что сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, ее хватает»., – сказал Ермак.

Напомним, из-за блокады со стороны Украины, а также засушливого лета в Крыму пересохли водохранилища, питавшие Симферопольский и Бахчисарайский районы, включая города.

Властям пришлось ограничить подачу водоснабжения и ввести графики, а также экстренно организовать из других источников.