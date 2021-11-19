Главком ВСУ с улыбкой благодарит Турцию и угрожает наращивать применение «Байрактаров»

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Новости Украины

Украина продолжит наращивать «тактику и методику» боевого применения ударных беспилотников «Байрактар» на линии фронта.

Об этом во время встречи с главой турецкой компании «Вaykar Makina», производящей беспилотники, Халюком Байрактаром, заявил главком ВСУ Валерий Залужный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время встречи Залужный и Байрактар обсудили создание совместного беспилотника «Akinci», на который Украина будет поставлять двигатели.

«Ударные беспилотные комплексы Bayraktar TB2 доказали свою эффективность, в том числе и в районе проведения операции Объединенных сил. Потому мы продолжаем наращивать тактику и методику их боевого применения для сдерживания российской агрессии и защиты интересов Украины. Я благодарю господина Халюка Байрактара за поддержку Вооруженных сил Украины и открытость к дальнейшему сотрудничеству. Мне приятно, что мы говорили на одном языке, ведь у нас есть общее видение потенциала развития и применения беспилотной авиации», – заявил Залужный.

Напомним, в конце октября украинские подразделения в нарушение всех возможных договорённостей по прямому приказу главкома ВСУ применили на Донбассе турецкий «Байрактар», уничтожив одну гаубицу защитников Донбасса.

Ранее российский эксперт Евгений Сатановский подчеркнул, что России не стоит недооценивать военно-техническое сотрудничество Турции и Украины.