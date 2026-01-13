Найджел Фарадж, лидер британской партии Reform UK, которая сейчас лидирует в опросах общественного мнения, назвал «тактической ошибкой» Запада попытку расширения НАТО на Украину, что стало поводом для начала российской СВО.

«В 2014 году я был единственным, кто выступил в Европейском парламенте и сказал, что на Украине будет война. Что ж, я оказался прав, никто этого не предвидел. Я думаю, что расширение Евросоюза на восток, расширение НАТО на восток стало для Путина сигналом. Он мог сказать российскому народу, смотрите, вот что они делают. Так что, я думаю, с тактической точки зрения, мы допустили ошибку», – заявил Фарадж на пресс-конференции в Лондоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик при этом продолжает лавировать в условиях антироссийского мейнстрима – он заявил о поддержке НАТО и необходимости укрепления британской армии.