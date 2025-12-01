Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Члены команды Найджела Фараджа, лидера британской партии Reform UK, которая сейчас лидирует в опросах общественного мнения, продолжают открещиваться от обвинений в пророссийских взглядах.

Об этом в интервью «Телеграф» заявил Алан Мендоса, консультант партии по вопросам внешней политики.

Он отверг любые предположения о том, что партия благосклонно относится к российскому государству, передает корреспондент «ПолитНвигатора».

Ранее Фараджа критиковали за его комментарии о России: «Если тыкать русского медведя палкой, не удивляйся, что он ответит».

«Люди ссылаются на его высказывания 10, 15 лет назад… Я не думаю, что даже тогда он был сторонником Путина», – категорически отверг Мендоса.

Он пояснил: общественное мнение в Великобритании настроено враждебно по отношению к российскому лидеру, независимо от политических взглядов. Это говорит о том, что попытки связать Путина и Фараджа могут оказаться полезными для его политических соперников.

Мендоса прокомментировал дружбу Фараджа с Трампом (он был у него на инаугурации). Он заверил, что это не мешает Фараджу придерживаться жёсткой антироссийской позиции во внешней политике.

Цель британской оппозиции – в «содействии международному порядку, основанному на правилах», и так было на протяжении последних 80 лет, и «без сомнения, так будет и впредь», заверил Мендоса.