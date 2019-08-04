Голосовали за Зе? – теперь не жалуйтесь

04.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Планируемое Владимиром Зеленским открытие свободного рынка земли, что означает начало продажи украинских черноземов транснациональным корпорациям, сделает миллионы украинцев безработными и приведёт к внутренним конфликтам, которые продлятся десятилетия.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, судя по всему, команда Зеленского собирается открыть рынок земли. Это приведёт к колоссальным социальным изменениям. Для кого-то это хорошо, для очень многих это будет очень плохо.

Рынок земли сделает 5-6 миллионов украинцев лишними людьми. Кто-то отправится на заработки, кто-то в города. Классическое украинское село перестанет существовать. Десять – пятнадцать лет всё это будет сопровождаться массой конфликтов, проблемных моментов», – сказал он.

Напомним, накануне политтехнолог Сергей Слободчук также высказывал мнение, что открытие рынка земли приведёт к страшным последствиям для Украины.