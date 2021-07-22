Голосование Донбасса на выборах в Думу – ответ на беспорядки возле посольства РФ в Киеве

22.07.2021, Москва, Вадим Москаленко

Новости Украины

Предоставление возможности голосовать дистанционно гражданам РФ в Донбассе на выборах в Госдуму – своеобразный ответ Москвы на погромы, которые устраивали украинские националисты возле российского посольства и консульств на Украине.

Об этом в ходе заседания Рабочей группы Совфеда по мониторингу попыток внешнего вмешательства заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в очередной раз наступили на мозоли нашим недругам. Во вторник было очередное заседание ЦИК, обсуждали, насколько успешно, грамотно и чётко по плану на этих выборах у нас внедряется система электронного дистанционного голосования. В семи регионах страны граждане получают такую возможность. Но особенно возмутило наших «партнёров» информация о том, что появляется голосовать дистанционно и удобно у граждан России, получивших гражданство в упрощённом порядке. Речь о гражданах РФ, проживающих в Донецке», – сказал Малькевич.

Он подчеркнул, что основной причиной такой инициативы стали многочисленные нарушения прав граждан РФ за границей, которым не позволяли голосовать.

«С одной стороны, мы, таким образом, защищаем граждан своей страны от провокаций и даём возможность исполнить своё гражданский долг. Но понятно, какую панику, неприязнь и ненависть это вызывает, прежде всего, на Украине, и у сопутствующих стран, которые напрягаются по этому поводу. Но это было сделано, потому что мы все видим, прежде всего на Украине, ограничение права людей голосовать, избиение людей, которые приходили к избирательным участкам к посольствам России в Киеве. То есть, люди, которые хотят реализовать своё гражданский долг, такой возможности не получают. Поэтому Россия предоставила возможность такого сервиса для своих граждан. И это здорово», – резюмировал Малькевич.

Напомним, накануне в Москве заявили, что решение Центризбиркома РФ, которое позволило гражданам России, проживающим в ЛНР и ДНР, участвовать в выборах в Госдуму – это еще один реальный шаг по интеграции этих республик в состав России.