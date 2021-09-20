Голосование в Госдуму показало, что Украина может забыть о Донбассе – Мирошник

20.09.2021 18:25 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В Донбассе все хорошо понимают, что Киев даже не собирается выполнять Минские соглашения или в какой-либо иной форме способствовать урегулированию конфликта.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Донбассе по обе стороны линии разграничения, все всё прекрасно понимают. По официальной позиции – Украина говорит, что они выполняют Минские соглашения, но вице-премьер Украины Резников заявляет, что никакого особого статуса для Донбасса не будет и закрепления в Конституцию не будет. Появляется вопрос, о чём нам с вами говорить? На протяжении последних лет вы толчете воду в ступе. Вы можете обвинить Донбасс в невыполнении Минских соглашений? За период прекращения огня около 12 тысяч прилётов по нашей стороне, 12 тысяч раз Украина выстрелила в нашу сторону, и это не касается пуль, а только крупный калибр», – подчеркнул он.

Кроме того, дипломат отметил, что пока на Украине пишут всё новые репрессивные законы против Донбасса, жители ЛДНР принимают участие в российских выборах, поэтому Киев может забыть про Донбасс.

«В Верховной раде лежит закон, утверждённый кабинетом министров, в законе говориться о люстрации, лишении жителей ЛДНР гражданских и политических прав, преподавать и заставлять говорить на украинском языке, особый статус к чёртовой матери, всех назвать оккупационной администрацией РФ… и самое главное, обязательно собрать по Галичине специалистов, которые приедут в Донбасс и будут править и объяснять, как жить. И вы после этого хотите обращаться к Донбассу? Мы видим, как вы заботитесь о Донбассе, с 2017 года логистическая и экономическая блокада. Поэтому сегодня – чему вы удивляетесь, что 650 тысяч человек уже имеют российские паспорта, что у людей праздничное настроение, потому что Донбасс первый раз участвует в российских выборах. Украина может забыть о Донбассе», – заключил Мирошник.