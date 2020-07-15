Головорез на пенсии хочет добиться закрытия Специального суда по Косово

15.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Заместитель председателя так называемой «Организации военных ветеранов UCK (Армии освобождения Косово)» Насим Харадинай заявил, что к августу движение престарелых боевиков выступит с инициативой роспуска Специального суда по Косово.

Об этом боевик-пенсионер заявил косовской Express, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Харадиная, он и члены его организации намерены создать соответствующую петицию и отдать ее для подписания депутатам Ассамблеи Косово.

«Мы начнем собирать подписи, чтобы поднять вопрос о роспуске Специального суда, – сказал Харадинай. – После петиции мы пригласим депутатов поговорить об этом, это будет в августе, я уверен, что мы найдем понимание с их стороны. Если нужно, мы выступим с инициативой упразднения Специального суда не один, а сотню раз!».

Насим Харадинай является двоюродным братом другого военного преступника, также обвиняемого Специальным судом по Косово – экс-«премьера» края Рамуша Харадиная.

«Я убивал сербских военных при каждом удобном случае. Говорю своей семье, что сожалею о том, что не убил больше. Мне жаль, что мои друзья убиты, но я рад, что я убивал сербов», – откровенничал ранее в интервью косовскому порталу Насим Харадинай.

Посиделки боевиков. Насим Харадинай крайний справа.

Специальный суд по Косово является пиар-проектом Запада, чтобы продемонстрировать миру демократическую природу так называемой «Республики Косово». Формально он подчиняется Приштине, но из-за опасения, что на судей, прокуроров, свидетелей будет оказываться давление, географически находится в Гааге, а его работники – европейцы.