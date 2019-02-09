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09.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Гончаренко станет личным врагом Тимошенко

Печально известная политическая проститутка – депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко – имеет прямое отношение к регистрации на выборах президента Украины «двойника» Юлии Тимошенко – некоего Юрия Тимошенко, который, благодаря схожим инициалам, сможет отобрать часть голосов у конкурентки Петра Порошенко.

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Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил соратник Тимошенко депутат Сергей Власенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он пояснил, что кандидату из Ивано-Франковщины Юрию Тимошенко в течении получаса помогли пройти регистрацию и «легализовать» залог жители района Одесской области, который «совершенно случайным образом» курирует Гончаренко.

«Новые факты о Юрии Тимошенко. Перед тем, как зарегистрироваться кандидатом в президенты, Юрий Тимошенко за полчаса внес в базу е-деклараций 14 сообщений о том, что он заключил с разными людьми 14 гражданско-правовых договоров на суммы от 100 000 до 200 000 гривен каждый. Так он «легализовал» средства на залог», – написал Власенко.

При этом, по его словам, большинство этих людей проживает в Ширяевском районе Одесской области, который «курирует» скандально известный депутат от «БПП» Алексей Гончаренко.

«Зачем люди из Ширяивського района Одесской области массово заключали сделки с жителем Коломыйского района Ивано-Франковской области?» – риторически спросил Сергей Власенко.

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