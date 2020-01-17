Гончарук останется козлом отпущения Зеленского

17.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук был назначен в качестве громоотвода, однако свою роль он все еще полностью не выполнил, а значит президенту Владимиру Зеленскому выгодно сохранять его на должности главы Кабмина, несмотря на кассетный скандал.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил журналист телеканала «Эспрессо ТВ» Антон Борковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украинский президент нуждается в козле отпущения. Если что-то не удается, кто виноват? Зеленский не виноват, это правительство, министр, глава областной администрации, дворник, плохой милиционер, Аваков, безотносительно того, кто ответственен за то или иное направление. Это выгодно. И сейчас можно было бы спихнуть вину конкретно на Гончарука, но в данной ситуации Зеленскому было бы невыгодно избавляться от такого громоотвода. Думаю, что немного его потянут.

В конце концов, наши европейские партнеры высказали свое непонимание, потому что из тех пленок не выплывает чего-то такого, чего бы они не знали и что было бы очень обидным. На самом деле, Зеленский не имеет адекватных экономических представлений, на самом деле у него на определенных участках пустота в голове. И что тут такого? У меня тоже есть аналогичные проблемы, я далеко не все знаю», – сказал Борковский.

Депутат Львовского горсовета от ВО «Свобода» Андриан Гутник также отметил, что таким образом президент Владимир Зеленский пытается добиться безоговорочного послушания от представителей своей команды, над которыми он все больше теряет контроль.

«То, что сейчас есть какое-то монобольшинство, это очень относительно монобольшинства. Ведутся такие прослушивания, чтобы их максимально держать в страхе и удерживать это большинство. Там есть куча кланов, которые перетягивают канаты на свою сторону.

Если премьер-министр говорит, что многие каналы коррупции сейчас обезврежены, они просто сменили своих кураторов, и это практически в каждой отрасли экономики страны. Никакого улучшения у нас нет.

«Нам дают гривну за меньший процент». Любой экономист, который его слушает, понимает, что это просто нонсенс, который несет премьер-министр. Президент много чего не понимает, но максимальная задача – держать в страхе все свое окружение, все свое так называемое монобольшинство, которое рано или поздно все равно рассыплется, потому что на страхе он его держать не сможет, и это приведет к какому-то логическому завершению, потому что рано или поздно они начнут делать референдумы, потому что народ и улица их заставят это делать, и этот цирк рано или поздно закончится», – резюмировал депутат-националист.

Отметим, что сегодня, выступая в парламенте, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написанное им заявление об отставке уже у президента, после чего удалился, проигнорировав депутатов, требующих более конкретных объяснений.