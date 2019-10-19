Гондурас вздрючил Украину

19.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

В настоящее время украинские инвестиционные рейтинги лишь на пару пунктов выше преддефолтных значений.

Об этом в киевском еженедельнике «Зеркало недели» пишет заместитель директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины Сергей Кораблин.

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Он обратил внимание, что за всю свою историю Украина никогда не имела надежных инвестиционных рейтингов, а ее облигации всегда считались «мусорными».

«Повышение их рейтинга агентствами Fitch и Standard& Poor’s до «В», конечно, приятно. Но это лишь на две йоты выше преддефолтных значений. При этом мы на пункт отстаем от Албании и Кении, на два пункта – от Гондураса, на три – от Парагвая, на четыре – от Азербайджана, на пять – от Марокко. Об экономиках с еще более высокими рейтингами (Панама, Перу, Филиппины и т.д.) речь вообще не идет. Не говоря уже о странах первого мира», – отмечает экономист.

Он также добавил, что Fitch и Moody’s считают инвестиции в Украину более рискованными, чем, например, в Папуа-Новую Гвинею. При этом, согласно Moody’s, украинский рейтинг (Саа1) все еще является преддефолтным.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина вошла в группу «Позор нации».

При этом киевские эксперты признают, что у Киева больше не осталось «никаких запасов или предохранителей», чтобы пережить новую глобальную финансово-экономическую бурю.