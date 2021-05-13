Левочкин затеял серьезную игру против Медведчука

13.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В преследовании оппозиционного политика Виктора Медведчука может быть замешан его партнер по партии ОПЗЖ, бывший глава администрации президента Украины Сергей Левочкин, который сыграл не последнюю роль в организации Евромайдана.

Об этом в своем блоге заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Романенко, Левочкин может объединиться с олигархом Ринатом Ахметовым, политические проекты которого остались вытеснены в результате появления ОПЗЖ.

«Именно Левочкина газовики сыграли решающую роль, чтобы похоронить Януковича. В том плане, что обрушили всю эту конструкцию через Майдан. Левочкин вообще очень сложный и системный игрок, теневое влияние которого на политические процессы в Украине очень сильно недооценено. Я думаю, что сейчас Левочкин очень серьезно играет против Медведчука, и это видно по ряду факторов.

Во-первых, я уже говорил о том, что Левочкин завел Ковальчука на региональную политику в офис президента, это очень важно. Второе – если мы будем внимательно наблюдать за телеканалом «Интер», рупор Левочкина-Фирташа, то мы увидим, что там практически отсутствует Медведчук… Медведчука практически не показывают на «Интере». Если вы посмотрите на ролик, где Медведчук под ГПУ выступает, то вы не увидите там «Интер».

Я думаю, что у Левочкина есть план, который заключается в том, чтобы выкинуть Медведчука с этого политического ватного поля, пророссийского, и путем кооперации с Ахметовым, ведь раньше они кооперировались, сыграть в мобилизующую игру на поле юго-востока, ватническом поле, и сделать так, чтобы создать новый политический проект. А на днях было заявление Колесникова о том, что создается новая партия.

Когда они, вместе с Ахметовым создадут новую политическую конструкцию, где не будет Медведчука, которого Ахметов тоже очень не любит, где удастся через реорганизацию этого поля, резко усилить свои позиции за счет контроля через регионы, где размещаются профильные бизнесы того же Ахметова. И таким образом, используя кнопку «Интера», медийные кнопки Ахметова, сыграть мобилизующую кампанию на досрочных парламентских выборах и таким образом вернуть себе то политическое влияние, которое было до Порошенко, но без Януковича», – заявил Романенко.

Напомним, ранее в доме одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука прошли обыски. Ему выписано подозрение в госизмене, а генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что готова просить депутатов Рады дать согласие на арест.