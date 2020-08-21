Гордон: Навального отравил не Путин

21.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президенту России Владимиру Путину крайне невыгодна смерть или отравление такого оппозиционера, как Алексей Навальный.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что наверняка российского оппозиционера Алексея Навального отравили, но пусть заключения делают врачи. Схема не нова, она действует на протяжении десятилетий. Нужно ли это президенту России Владимиру Путину? Я очень сомневаюсь.

Кстати, и смерть российского либерального оппозиционера Бориса Немцова, мне кажется, Путину была не нужна. Я не обеляю Путина, а просто делюсь своими умозаключениями», – отметил он.

Напомним, ранее главврач БСМП № 1 в Омске, где сейчас лежит российский оппозиционер Алексей Навальный, заявил, что никаких ядовитых веществ в крови пациента не обнаружено.

При этом медики предполагают, что у блогера просто нарушен обмен веществ, что и привело к потере сознания.

В российской прессе выдвигалась версия о том, что смерть Навального может быть выгодна либеральной оппозиции и контролирующему ее Западу. Гибель политика может быть организована во время его транспортировки в клинику в Германию, чтобы мобилизовать протестный электорат с прицелом на грядущие выборы.