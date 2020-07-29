Гордон побрезговал Фарион, предпочтя ей Жириновского

29.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Скандально известный киевский журналист Дмитрий Гордон не захотел общаться с депутатом ВР позапрошлого созыва, одиозной русофобкой Ириной Фарион.

Об этом сам Гордон заявил в эфире телеканала «Украина 24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не считаю, что таких людей, как Ирина Фарион, нужно пропагандировать, брать у них интервью. Потому что брать интервью у Фарион – это становиться на одну ступеньку с ней. И это не просто становиться меньше – это падать в бездну, в пропасть. А поскольку падать в пропасть я не собираюсь, то это исключено», – заявил пропагандист.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон взял интервью у лидера партии ЛДПР, депутата Госдумы Владимира Жириновского, однако не стал его публиковать, потому что испугался «пропаганды Русского мира», которая содержалась в беседе.