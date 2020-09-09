Гордон: Россия свой шанс не упустит, Европа предала Белоруссию

09.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Белоруссия критически зависит от России – не менее 90% товаров белорусской промышленности попадают на российские рынки и в случае ссоры между государствами, хваленый Запад ничем не сможет помочь.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил скандально известный своими антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, Запад уже предал Белоруссию так же, как сделал это в случае с Грузией и Украиной.

«Надо понимать, что Белоруссия экономически зациклена на Россию. 90% промышленности Белоруссии, если не больше, работает на российский рынок. Если сегодня поссориться Белоруссии с Россией, то Европа же не подставит плечо. Она вообще, Европа, себя ведет, как и в случае с Грузией, как и в случае с Украиной, Европа себя ведет отвратительно по отношению к Белоруссии, невнятно.

Я подыскиваю хорошее слово, чтобы правильно охарактеризовать поведение европейцев, но они отвратительно себя ведут и по отношению к Грузии, и по отношению к Украине, и по отношению к Белоруссии – они заняты своими проблемами, импотентно решают свои проблемы, соответственно, им нет дела до проблем наших…

Что нужно Кремлю? Кремлю нужно, чтобы Белоруссия не попала под европейской или американское влияние. Кроме промышленности, надо понимать, что в Белоруссии находится целый ряд важнейших для России стратегических объектов. Кроме баз – важнейшие оборонные объекты, которые противостоят блоку НАТО, и если вдруг Белоруссия окажется в поле зрения американцев, под американцами, скажем так, то для России это будет означать полу-крах. Поэтому Россия упрется всеми силами, чтобы не упустить Белоруссию. Повторить ошибку с Украиной – они этого не допустят уже», – заявил Гордон.

Напомним, накануне президентских выборов в Белоруссии Гордон осыпал комплиментами президента Александра Лукашенко.

Но уже через несколько дней поменял свою позицию и потребовал от Лукашенко уйти в отставку.