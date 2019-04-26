Гордон собрался броситься в ноги Дудю

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон пообещал позвонить модному российскому журналисту Юрию Дудю и публично поклониться за снятый им документальный фильм «Колыма – родина нашего страха», в либеральной манере рассказывающий о сталинских лагерях и судьбах заключенных.

О своем страстном желании он заявил в эфире телеканала «112 Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сегодня вечером буду звонить Юрию Дудю и обязательно скажу ему человеческие слова благодарности за то, что он сделал. Он сделал блестящий документальный фильм про Колыму. Мне эта тема очень близка, я давно и долго исследую сталинские репрессии, работаю в архивах КГБ СССР с делами расстрелянных и репрессированных сотен тысяч – миллионов людей. То, что сделал Дудь, проехав по трассе Магадан-Якутск, показав эти лагеря, в которых томились невинные люди, показав, как эта советская система убивала лучшее, что было на территории Советского Союза, кого убивала, кого ссылала в лагеря, кого вышвыривала за пределы страны.

То, как он взял интервью у моего друга Фимы Шифрина, у которого отец сидел на Колыме, как он взял интервью у дочери Сергея Павловича Королева – уроженца Украины, отца космонавтики, который сидел, как скотина, в сталинских лагерях, которому челюсть выбили, после чего он запускал космическое корабли. Эта страна скотская была. И сегодня, когда Сталин опять выведен на орбиту всенародной любви в России, когда половина молодежи до 24 лет не знает, что такое сталинские репрессии… Дудь совершил поступок, за который я хочу поклониться ему просто публично», – расчувствовался Гордон.

Напомним, ранее Юрий Дудь также брал интервью у самого Дмитрия Гордона, при этом умолчав, что гость его передачи из Киева нажил состояние на обмане людей, больных раком и другими неизлечимыми недугами.

После этого киевский тележурналист Максим Равреба высказал мнение, что Юрий Дудь перешел границы допустимого, пригласив к себе на интервью украинского пропагандиста, использовавшего данную площадку для проукраинской и антироссийской пропаганды.