Интервью Гордона у Дудя оказалось в два раза гнуснее

22.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Российский видеоблогер Юрий Дудь, записавший резонансное интервью с украинским пропагандистом Дмитрием Гордоном, намеренно или из-за низкого профессионализма умолчал о том, что гость его передачи из Киева нажил состояние на обмане людей, больных раком и другими неизлечимыми недугами.

Об этом говорится в расследовании, которое провела журналистка Ольга Шарий. Она привела в доказательство архив газеты «Бульвар», которую издавал Гордон, где в прошлые годы массово размещалась реклама шарлатанов, которые под видом «знахарей», «иконописцев», «ясновидящих» и т.п. обещали людям исцеление за деньги.

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Долгое время «Бульвар» предлагал читателям покупать за большие в то время деньги (400 долларов) металлическую пирамидку, которая, якобы, излечивала от рака и других тяжелых болезней.

Шарий выяснила, что значительная часть «ясновидящих» и «целителей» из рекламы на страницах газеты были сотрудниками Гордона, его приятелями или даже родственниками. С большинством из них он сохраняет общение по сегодняшний день. Страницы в социальных сетях позволяют сделать вывод, что, сколотив в свое время состояния за счет обмана доверчивых граждан, мошенники обеспечили себе более чем сытую жизнь.

Ранее вынужденный покинуть Киев после победы Евромайдана телеведущий Максим Равреба заявил, что российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь перешел границы допустимого, пригласив к себе на интервью украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, использовавшего данную площадку для проукраинской и антироссийской пропаганды.

«Интервью с Гордоном – это мерзость. Гордон – враг и лживый негодяй. А Дудя я просто не смотрю – он бестолков, уныл и поэтому мне не интересен», – подчеркнул Равреба.