Гордона поставили на место

06.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон, который жаловался на угрозы расправы над ним за его нелестные высказывания о Степане Бандере, забывает, как неделей раньше хвастался, что в 2004 году помогал прийти к власти Виктору Ющенко, при котором и началась реабилитация бандеровцев на всеукраинском уровне.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал экс-депутат Верховной Рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе дискуссии политолог Владимир Корнилов отметил, что Гордон предпочитает не выступать в защиту коллег – в этот же день у киевского журналиста Владимира Скачко за его публикации более 14 часов проводила обыск СБУ.

«То, что заявил Гордон, эта риторика «отправить к Бузине», «сравнять с землёй», «убить» и так далее, она ведь регулярно на Украине озвучивается в адрес любых оппозиционеров, сторонников Русского мира, как они говорят, иногда воплощается в жизнь. Но вдруг Гордон увидел, что это к нему обращаются, почему-то до этого он не обращал внимание на то, что эти угрозы звучат, воплощаются в жизнь, кого-то в мусорные баки, кого-то арестовывают. Ну и нормально, демократия.

В тот же самый день в Киеве проводится обыск у нашего коллеги Владимира Скачко. Причём СБУ прямо объясняет, за что: за его публикации в российских, как они пишут, пропагандистских СМИ. За публикации, за слово! Но тот же Гордон этого не заметит даже в упор!» – заявил Корнилов.

Развивая тему, российский политолог Сергей Михеев посоветовал обратить внимание на эту ситуацию российским либералам, которые так много говорят о «европейской» Украине, ставя её в противовес с «тоталитарной» Россией.

«Мы Скачко все знаем, и многие с ним дискутировали, в том числе и в качестве оппонентов, ему сейчас вменяют покушение на территориальную целостность Украины. Вы что, вообще одичали? Это же бред! Человек написал своё мнение, ему вменяют статью, по которой можно посадить на огромное количество лет! Не стыдно украинским экспертам, что такое происходит? Кстати, не только украинским.

У нас есть тоже своя «либеральная тусня», которая в том числе неплохо себе существует в самых разных либеральных СМИ, они не хотят увидеть эту простую вещь? Они с утра до ночи рассказывают нам, в какой жуткой тоталитарной стране мы живём, а рядом Украина, которой они завидуют, которую они хвалят, говорят: «Вот вам пример, завидуйте, вот, страна, которая освободилась от тоталитаризма и идёт в Европу». Вот, посмотрите вы все, которые сидите на этих радиостанциях и прочих, посмотрите, что происходит сейчас на Украине – за публикацию человека берут по статье «измена Родине», – отметил Михеев.

При этом, возвращаясь к личности украинского пропагандиста, экс-нардеп Килинкаров подчеркнул, что именно сам Гордон сделал всё, чтобы к власти пришли бандеровцы, на которых он теперь жалуется.

«В отношении Гордона есть очень интересная деталь. Я вспомнил его ролик буквально недельной давности, где Гордон гордился тем, что говорил: «я был первым, кто в 2004 году при оглашении результатов выборов президента с этим не согласился, бросил всё и побежал в телестудию, потребовал предоставить мне эфирное время, вышел», даже демонстрировал ролик, в котором говорит: «нельзя, чтобы Янукович был президентом, я предлагаю всем выйти на майдан».

То есть, человек, фактически наплевав на мнение всего народа, призывает выйти на майдан, провоцирует проведение третьего тура, которого не существует ни в какой конституции, в результате чего приходит к власти Ющенко. Он же не говорит о том, что именно Ющенко начал процесс реабилитации бандеровцев и все те последствия, которые мы имеем сегодня. Именно при его правлении всё это началось, но он (Гордон – ред.) этой вины уже за собой не признаёт», – заявил Спиридон Килинкаров.