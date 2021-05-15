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15.05.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Крым, Политика, Религия, США, Украина
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Госдеп, используя раскольников, пытается напакостить Крыму

Новости УкраиныВ ходе последнего своего визита в Киев госсекретарь США Этнони Блинкен не случайно встретился...

В ходе последнего своего визита в Киев госсекретарь США Этнони Блинкен не случайно встретился с главой созданной в Киеве из раскольников под патронатом Константинопольского патриарха ПЦУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевский журнал «Новое время».

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«Как и его предшественник Майк Помпео, Блинкен встретился с митрополитом Епифанием, главой Православной церкви Украины. Во-первых, ПЦУ имеет хоть и ограниченное, но важное влияние в Крыму благодаря действиям митрополита Климента. Религиозная сфера открывает возможности дополнительной санкционной работы в отношении Крыма по статье защиты прав человека. Во-вторых, юрисдикционные прения мирового православия. Госдеп традиционно поддерживает право Константинополя быть арбитром в этих прениях, а голос ПЦУ в этом раскладе значим в случае необходимости принятия новых соборных решений», – отмечает издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Блинкен в ходе визита в Киев проинспектировал врагов русского православия.

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