«Господи, до чего это всё дошло!» – Шахназаров констатировал деградацию западной цивилизации

20.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Запад, который когда-то был действительно культурной, образованной и богатой цивилизацией, сейчас стремительно деградирует, что проявляется в его бестолковой политике.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил гендиректор «Мосфильма», российский кинорежиссер Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия – образованная страна. Мы, конечно, знаем о преступлениях западной цивилизации, но мы прекрасно знаем, что западная цивилизация создала множество замечательных вещей, которыми мы пользуемся – итальянская музыка, французская живопись и литература, немецкая философия, британская наука. Это огромный пласт в нашей жизни.

И когда я это всё вижу (провокация Запада в Чехии – ред.) – Господи, до чего это всё дошло. Я не могу поверить, что эти люди не могут хотя бы придумать что-то интересное. Я понимаю – борьба идёт, вы хотите нас разрушить, уничтожить. Но сделайте это в духе вашей цивилизации – интересно, хитроумно. Но когда я уже эту хрень слышу (антироссийские заявления Чехии – прим. ред.) – у меня просто нет слов», – сказал он.

Карен Шахназаров подчеркнул, что все антироссийские действия Запада вызваны страхом перед возможностью возрождения аналога СССР.

«Я понимаю, что за всем стоит страстное желание не дать возродиться тому, что они называют СССР. Это их сверхидея, они немеют – ноги и руки, когда они думают, что в какой-то мере может возродиться аналог Советского Союза», – добавил режиссер.