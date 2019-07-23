Государственный преступник Луценко сбежал в отпуск – с концами

23.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Генпрокурор Украины Юрий Луценко, недавно отправившийся в отпуск, опасаясь ареста сбежал за границу, откуда будет наблюдать за первыми назначениями новой власти, и вряд ли уже вернется.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Даниил Богатырёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Случай с Шереметом, необходимость отчитываться за этот случай, конечно, может служить причиной отставки Луценко. Вторая причина, насколько я понимаю, это боязнь уголовного преследования, как только его снимут с должности, против него могут возбудить уголовные дела, уже парламент сменится, можно будет проголосовать за его отставку и так далее. И он решил просто этот месяц, пока будет формироваться коалиция, пока будут приниматься первые решения, может даже и дольше, переждать, спокойно пересидеть в отпуске», – отметил он.

Политтехнолог Александр Теплюк поддержал данную точку зрения, добавив, что все дивиденды за работу Луценко уже получил, поэтому на Украине его больше ничто не держит, а попасть под посадки новой команды не хочется и подавно.

«Сегодня Луценко уже ничего не держит. Он свой капитал заработал, бонусы, которые мог, он заработал, зачем ему здесь оставаться, чтобы ещё и посадили, у нас всё может быть. Вот сейчас показательные будут посадки, вдруг он на перекрёстный попадёт выстрел и его что-то зацепит. Поэтому этот человек, понимая, что уже ничего не держит, спокойно себе ушёл», – резюмировал Теплюк.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», Зеленский рассматривает замглавы Офиса президента Украины Руслана Рябошапку как одного из кандидатов на должность генпрокурора.