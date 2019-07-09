Говорящая голова Зеленского отказалась от украинского языка

09.07.2019, Киев, Максим Карпенко

У президента Украины Владимира Зеленского продолжат заигрывать с русскоязычными регионами.

Об этом в эфире телеканала ICTV дал понять глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Политики подчеркнул, что на эфирах разговаривает на русском языке, чтобы никто не пришел его «защищать».

«Пока у нас есть оккупированные территории на востоке, пока у нас есть аннексированный Крым, я во время эфиров – я очень часто, не хочу врать людям, очень часто я в быту использую именно русский язык. Потому пока у нас есть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс, я во время эфиров использую русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня защищать. У меня все неплохо, как у человека, который говорит на русском языке», – заявил Разумков.

Примечательно, что ранее Разумков называл себя «сыном пророссийского отца», который никогда не скрывал, что «больше тяготеет к России, а не к Западу».

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», у Зеленского падение рейтинга решила спасать русским языком.