Грабёж Венесуэлы: Обратная сторона «полицейской операции» Трампа

Дональд Трамп словил кураж после захвата президента Мадуро. Он объявил, что уже договорился о поставках 30-50 млн баррелей нефти от Каракаса и пообещал скорое начало работы американского насоса по откачке «возвращенных» ништяков.

Недруги, и без того справедливо обвинявшие Донни в феодальных замашках, обращают внимание на интересные детали, красноречиво говорящие о том, что наладить более-менее организованный грабеж венесуэльской нефти ни у Трампа, ни у американских нефтяных баронов выйдет с большим трудом – даже в длительной перспективе: слишком высоки издержки, как материальные, так и моральные.

Банк США JPMorgan публиковал данные ОПЕК о запасах нефти Венесуэлы на 300 млрд баррелей, однако ряд аналитиков считают эти сведения недостоверными. ОПЕК обнародовала цифры, которые ей передают члены организации, без независимого аудита. Будучи президентом Венесуэлы, Уго Чавес потребовал увеличить оценку запасов нефти для повышения авторитета бедной страны. Даже если США смогут получить доступ к недрам, поставки придётся восстанавливать десятки лет – нужны «потужные» финансовые вливания в модернизацию технологий.

Скептики оценивают реальные объёмы рентабельных извлекаемых запасов в 25-30 млрд баррелей. К примеру, нефть из Оринокского пояса (плотность сверхтяжёлая, высокое содержание битума, серы, много ванадия – яда для катализаторов нефтепереработки). Внешне такая нефть напоминает свежее асфальтовое покрытие.

Основные инвестиции в добычу необходимо вложить не в США, а непосредственно в Венесуэле. Чтобы, например, заместить канадский экспорт (~3 млн баррелей/сутки), Венесуэле нужно выйти примерно на 4 млн баррелей/сутки добычи, с учётом внутреннего потребления около 1 млн баррелей/сутки. Даже минимальные инвестиции оценивается в объем от $100 млрд.

Экспортные терминалы ограничены мощностью ~1,7 млн барреля/сутки, из чего вытекает необходимость построить ещё ~1,3 млн барреля/сутки экспортных мощностей стоимостью $5-10 млрд, да ещё около $1 млрд инвестиций в самих США. Для прокачки нефти на север потребуются новые трубопроводы мощностью до 3 млн баррелей/сутки стоимостью $30-50 млрд, отдельная ветка возврата конденсата ($10 млрд), а также $50-90 млрд на перенастройку НПЗ из-за высокого содержания серы и токсичного ванадия. Оценочно, потребуется строительство около 30 танкеров, что обойдётся в $4-8 млрд. Плюс экологические обязательства – ещё на $10 млрд.

Главные же грабли – устойчивая добыча с прицелом на 20+ лет. Для этого — сюрприз! — Венесуэле необходимо создать 10-15 ГВт новой генерации и газовую инфраструктуру для сложных энергозатратных проектов добычи Steam-Assisted Gravity Drainage, что влетит в $40–75 млрд, плюс $25 млрд на разбавление тяжелой нефти более легкими сортами и минимум $15 млрд на замену изношенных труб. Сами нефтедобывающие мощности оценивают примерно в $45 тыс. за баррель/сутки, что даёт около $125 млрд затрат, плюс около $220 млрд поддерживающих инвестиций и дополнительных средств.

Добавим сюда же дороги (в том числе железные), углубление дна реки Ориноко ($15 млрд), завершение трассы Tinaco – Anaco ($20 млрд), жильё и инфраструктуру для персонала (~$40 млрд), зарплаты, проектирование, строительство и безопасность (~$70 млрд), то итог становится очевиден. Речь идёт почти о $1 трлн инвестиций, чтобы получить около 3 млн баррелей/сутки устойчивого экспорта, которые сильно далеки до аппетитов Трампа.

Судя по последним заявлениям правительства Венесуэлы, они не против, чтобы США вложились в их национальную нефтянку и далее качать нефть на партнерской основе. «Полицейская операция» США в Каракасе все больше похожа на авантюру для подъема падающего рейтинга Трампа, ибо на втором году пребывания на посту президента похвастаться особо нечем.