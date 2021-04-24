Грантоеды нехотя признают: Юго-Восток изнасилован «мовным законом», но пока не сдаётся

24.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Социологические исследования показывают, что Запад и Центр Украины поддерживает насильственную украинизацию, а Юго-восток в основной своей части против такой политики.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил представитель существующего на западные гранты Фонда «Демократические инициативы» Сергей Шаповалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По его словам, вступивший в силу «мовный закон» в целом поддерживает 54% респондентов, а 36 опрошенных фондом не поддержали.

«Ситуация отличается в региональном разрезе: западные и центральные регионы в большинстве поддерживают, а в южных и восточных регионах пока в большинстве часть тех, кто не поддерживает такую государственную политику», – признал обслуживающий нацистский режим грантоед.

Он добавил, что раскол на Центр и Запад, и Юго-Восток присутствует и в вопросе оценки позитивных и негативных последствий «мовного» законодательства.

«Касательно вопроса негативных или позитивных последствий языкового законодательства, мы видим, что центральные и западные регионы считают, что использования этого закона будет иметь скорее позитивные последствия, а оценки Юга и Востока отличаются. Так, более трети тех, кто говорит, что принятие этого закона может иметь скорее негативные последствия», – добавил киевский эксперт.

В свою очередь директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой Ирина Ключковская отметила, что русскоязычные граждане Украины так и не начали массово переходить на украинский язык.

«Мы, наконец, лишаемся иллюзии того, что после начала войны с Россией неожиданно все русскоязычные перейдут на украинский язык общения, в том числе и в быту, потому что русский язык – язык агрессора. Нет, такого не бывает», – посетовала Ключковская.

Напомним, ранее во Львове группа националистов избила уличных музыкантов за то, что те пели песни на русском языке.