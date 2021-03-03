Граждане России не могут простить Горбачеву развал СССР

03.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Сейчас нет оснований утверждать, что изменилось в лучшую сторону отношение к первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву, который в эти празднует своей 90-летие.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в интервью «Комсомольской правде» заявил первый заместитель директора по научной работе Института социологии РАН Михаил Черныш.

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«Пока мы не можем определенно говорить о позитивной тенденции в умонастроениях большинства россиян по отношению к Горбачеву. То, что на 3% снизилось число считающих, что Михаил Сергеевич принес больше вреда, и на 1% выросло тех, кто уверен, что принес больше пользы — увы для него, это не четкий показатель «роста симпатий». При опросах такого уровня с такой выборкой стандартная ошибка выборки — до 5%. Сейчас нет оснований утверждать, что отношение к Горбачеву изменилось — например, в лучшую сторону», – считает социолог.

Наиболее часто в вину Горбачеву ставят развал страны, хотя есть и радующиеся такому исходу.

«Есть очень небольшая доля населения, которая готова позитивно оценивать развал своей страны. Но у большинства в момент, когда рухнула страна, рухнули и надежды на светлое будущее. И это большинство, как может быть, и их дети, вряд ли станут когда-либо оценивать положительно перестройку и последовавший за ней крах СССР. А очень небольшая прослойка по-прежнему уверена, что был достигнут прогресс — страна, распавшись, ушла от «репрессивного состояния», – сказал Черныш.

Как сообщал «ПолитНавигатор», главред журнала «Огонек» Виталий Коротич полагает, что до развала СССР довел Горбачев, а разваливал первый президент РФ Борис Ельцин.

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