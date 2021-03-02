«Сдал наш Мишка страну». В родном селе клеймят Горбачева

02.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Жители села Привольное на Ставропольщине, где родился первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, не очень жалуют своего самого известного земляка.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда», побывавшая на родине Горбачева, которому сегодня исполняется 90 лет.

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«У-у, как мы гордились-то первое время: наш Мишка-то – не чета всем этим старцам Политбюро! Перестройка, гласность, ускорение! А он вон чё выкинул…», – передает издание разговоры людей у местного магазина.

«Авантюрист! – поддерживает разговор подошедший мужчина. – Что хотел, он сам, похоже, не понял. Да и мы верили всему, что в телевизоре говорили. Сдал наш Мишка страну. Больше всего его у нас, в «хохлах», не уважают. У многих же родня на Украине. Вот мама моя охала: как это – заграница теперь?».

Впрочем, есть те, кто защищает Горбачева.

«Не при нем развал был! – утверждает один мужчина. – Михаил Сергеевич не виноват – это при Ельцине все в тартарары понеслось. Колхоз тоже, что ли, Горбачев развалил?»