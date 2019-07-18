18.07.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Граждане Украины массово ринулись за российскими паспортами

Подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа, распространяющего упрощенный порядок получения российского гражданства РФ на подконтрольную Киеву части Донецкой и Луганской областей, связано с большим количеством обращений жителей этих регионов за гражданством РФ.

Об этом пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание напоминает, что 24 апреля Путин подписал указ №183, согласно которому возможность стать гражданами РФ по упрощенной процедуре получили жители ДНР и ЛНР, а под действие же нового указа подпадают все без исключения районы и населенные пункты Донецкой и Луганской областей.

В публикации отмечается, что появление президентского указа, расширяющего географию применения упрощенного порядка приема в гражданство РФ, собеседники газеты в госструктурах, занимающихся вопросами миграции, объясняют тем, что российские власти столкнулись с проблемой.

Источники издания говорят, что после того как начал работать указ №183, в МВД посыпались заявления от граждан Украины, которые или проживают на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, или бежали из этих районов в Россию. Причем это явление стало настолько массовым, что информацию о нем довели до президента, который подписал новый указ, упрощающий предоставление гражданства России жителям востока Украины.

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