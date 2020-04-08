Греция готовится отражать морское вторжение мигрантов из Турции

08.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Греция готова вывести в море боевые корабли в случае если Турция опять будет агрессивно потворствовать проникновению нелегалов на ее территорию по морскому пути.

Об этом сообщил греческие СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации береговой охраны Греции, на турецком побережье замечена подготовка шести грузовых судов для переправки мигрантов на греческие острова в Эгейском море. В свою очередь представители греческого Военно-морского флота сообщили, что работают в непосредственном контакте с береговой охраной, и в случае если корабли с мигрантами откажутся подчиняться требованиям пограничников и продолжат курс на Грецию, выведут в море боевые корабли, чтобы воспрепятствовать им.

Греческая сторона полагает, что в ближайшие дни может состояться провокация с участием одного или двух транспортников, которые попытаются доставить на острова Эгейского моря несколько сотен нелегалов. Или повторить инцидент от 16 марта, когда у побережья острова Кеа сел на мель турецкий танкер с 193 мигрантами, которых греческое руководство впоследствии было вынуждено отправить на континент.

Также Афины отмечают, что турецкий военный флот покинул свои базы якобы из опасений заражения личного состава коронавирусом. При этом ранее происходили агрессивные инциденты, когда катера береговой охраны Турции сопровождали лодки с мигрантами, а также несколько раз таранили препятствовавшие нелегалам катера береговой охраны Греции.