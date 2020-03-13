Турция атакует греческие корабли

13.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Турецкий пограничный катер попытался протаранить корабль греческой береговой службы возле острова Кос, это второй подобный инцидент с начала марта.

Об этом сообщили греческие СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел рано утром в греческих территориальных водах возле острова Кос: турецкий погранкатер без объяснения причин атаковал греческий погранкатер, нанеся ему незначительные повреждения – были поломаны и погнуты бортики на палубе. Никто из греческих пограничников не пострадал.

«Турция вновь провокационным и опасным образом нарушает нормы международного права, – прокомментировал ситуацию министр судоходства и островной политики Яннис Плакиотакис. – Его цель очевидна: спровоцировать конфликт в Эгейском море. Выдержка должностных лиц греческой береговой охраны не позволило турецким планам реализоваться. Вне зависимости от агрессивности Турции, береговая охрана продолжает защищать наши морские границы путем максимального усиления своей оперативной деятельности».

Следует отметить, что за неделю до происшествия у острова Кос турецкий патрульный катер пытался пойти на таран греческого патрульного катера у острова Лесбос.

Опять же в греческих территориальных водах. Но тогда греческое судно просто ушло от преследующих его турок.

«Они бегут, и мы будем преследовать их, так будет и впредь, – довольно оригинальным образом отреагировал на произошедшее президент Турции Реджеп Эрдоган. – Нет никакой разницы между тем, что делали нацисты и что мы видим у [греческой] границы».

За несколько дней до этого погранслужбы зафиксировали конвой турецких кораблей, сопровождавший лодки с мигрантами, пытавшихся добраться до Греции по морю.

Агрессивную активность Турции на морском направлении можно связать с пока безуспешными попытками мигрантов прорвать греческую границу на суше – пограничники отбивают все атаки, в ходе которых «беженцы» используют не дешевые гранаты со слезоточивым газом, бутылки с зажигательной смесью, камни. И на этом фронте борьбы с намеренно спровоцированной Анкарой атакой мигрантов не обошлось без непосредственного участия турецких спецслужб: в начале месяца греческие власти распространили видео, на котором видно, как турецкий спецназ обстреливает греческих пограничников боеприпасами со слезоточивым газом.