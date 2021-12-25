Гройсман заявил, что Украину отдали в руки России и Белоруссии

25.12.2021  12:54 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украинские власти демонтируют абсолютную некомпетентность и подрывают энергетическую безопасность страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил бывший спикер Верховной рады и экс-премьер Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос, что его настораживает в цифрах государственного бюджета страны на 2022 год.

Украинские власти демонтируют абсолютную некомпетентность и подрывают энергетическую безопасность страны. Об этом, передает корреспондент...

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«Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути – России», – считает политик.

По его словам, так можно сделать только преднамеренно.

«Есть два варианта – либо полная некомпетентность, либо специально подрывают основы энергетической безопасности. Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости», – говорит экс-премьер.

Он напомнил, что накануне нынешнего отопительного сезона были планы накопить 2,8 миллиона тонн угля.

«Сейчас меньше 400 тысяч. За этим стоят конкретные люди. Мы попали в плен к непрофессиональной и безответственной власти, имитирующей деятельность», – резюмирует Гройсман.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Гройсман посчитал серьезной угрозой для Украины допуск товаров из ЛДНР в Россию.

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