Гройсман заявил, что Украину отдали в руки России и Белоруссии

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Новости Украины

Украинские власти демонтируют абсолютную некомпетентность и подрывают энергетическую безопасность страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил бывший спикер Верховной рады и экс-премьер Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос, что его настораживает в цифрах государственного бюджета страны на 2022 год.

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«Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути – России», – считает политик.

По его словам, так можно сделать только преднамеренно.

«Есть два варианта – либо полная некомпетентность, либо специально подрывают основы энергетической безопасности. Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости», – говорит экс-премьер.

Он напомнил, что накануне нынешнего отопительного сезона были планы накопить 2,8 миллиона тонн угля.

«Сейчас меньше 400 тысяч. За этим стоят конкретные люди. Мы попали в плен к непрофессиональной и безответственной власти, имитирующей деятельность», – резюмирует Гройсман.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Гройсман посчитал серьезной угрозой для Украины допуск товаров из ЛДНР в Россию.

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