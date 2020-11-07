Громкий оружейный скандал ударил по отношениям Киева и Баку

07.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина оказалась на пороге крупного скандала с Баку из-за негласного решения президента Владимира Зеленского приостановить выполнение контракта «Укрспецэкспорта» с Азербайджаном по поставкам комплектующих для радиолокационных станций П-18.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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Ссылаясь на свои источники, издание указывает, что поручение приостановить выполнение контракта Зеленский дал устно около месяца назад, после начала Баку военной операции в Карабахе.

Отмечается, что на позицию Зеленского повлияли как наличие на Украине значительной армянской диаспоры, один из влиятельных представителей которой – глава МВД Арсен Аваков, так и реакция Франции и США, недовольных действиями Азербайджана и Турции.

Впрочем, устное распоряжение Зеленского не было выполнено: в конце октября «Укрспецэкспорт» отправил в Азербайджан самолет с комплектующими для П-18, после чего разразился скандал, которому было посвящено совещание в офисе президента.

Отмечается, что к каким-либо оргвыводам на совещании у президента не пришли, но дальнейшие поставки комплектующих к П-18 вновь негласно поставлены на паузу.

«Одновременно в Киеве также готовятся и к объяснениям с азербайджанской стороной. Ведь в результате нанесен удар по репутации Украины как надежного партнера Азербайджана в сфере военно-технического сотрудничества. Впереди – перспектива ухудшения украино-азербайджанских отношений и исчезающие надежды получить у Баку кредит в 300 млн долл.

Но данная история – это также и иллюстрация проблем функционирования украинского государства, когда в работе механизмов госмашины происходят системные сбои и не реализуются распоряжения президента. Как и пример того, что игнорирование главой государства и его офисом бюрократических процедур по оформлению принятых решений, дает чиновникам и менеджерам госкомпаний законные основания не выполнять их», – резюмирует «ЗН».

Ранее депутат президентской партии «Слуга народа» Людмила Марченко заявила, что Киев готов оказывать военную поддержку Азербайджану в противостоянии с Арменией и Нагорным Карабахом, что вызвало негодование главы МВД Арсена Авакова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», армяне обвинили Украину в убийстве жителей Нагорного Карабаха