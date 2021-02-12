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12.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, ВСУ-убийцы, Германия, Дзен, Донбасс, Общество, ООН, Политика, Россия, Скандал, Украина, Франция
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Грозная реплика Небензи перевернёт ход переговоров по Украине и Донбассу

Новости Украины

Заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи о вине Франции и Германии в преступлениях против народа Донбасса изменит весь ход переговоров по урегулированию конфликта.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прозвучавшее из уст Небензи о том, что Германия и Франция являются соучастниками военных преступлений Украины – это изменение течения всех переговоров, потому что это заявление не останется незамеченным. Ведь Россия добивалась проведения Совета безопасности ООН в годовщину заключения Минских соглашений.

Заметьте, Украина долго отбрыкивалась, потом признала: «Мы ничего сделать не можем, Россия же постоянный член Совбеза ООН, мы вынуждены согласиться». Иными словами, не Украине нужно было разбирательство о том, как выполняются Минские соглашения. Хотя, казалось бы, что Украине и нужны эти разбирательства, чтобы был установлен мир, и она должна инициировать подобные разбирательства на заседаниях, но их инициирует Россия», – сказал Корнилов.

Напомним, ранее представители ЛДНР впервые выступили на заседании Совбеза ООН, которое проходило в формате видео конференции по «формуле Арриа».

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