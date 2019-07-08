Грузинам пора освежить память и вправить мозги

08.07.2019, Москва, Александр Ростовцев

С началом центробежных явлений в республиках СССР, выпавших на вторую половину «перестроечных восьмидесятых», рвущиеся к власти «новые элиты» подвергли пересмотру исторические факты и события, в результате которых национальные окраины оказались в составе Российской империи, а затем и СССР.

Общим моментом ревизионистов стала мифологизация прошлого по шаблонному сценарию: «Наша республика (вписать название) испокон веков пребывала в процветании, благодати и гармонии, двигаясь в европейскую семью народов, пока на её землю не пришли царские сатрапы (большевистские комиссары) и силой не втащили в состав России. С тех пор республика имярек утратила свою древнюю культуру, чистоту и благолепие, сойдя с магистрали, по которой двигался весь мир. Поэтому возобновление пути к своим историко-культурным корням происходит так трудно и противоречиво: Москва, обуянная имперско-реваншистскими амбициями, вставляет палки в колёса, мешая республике прибыльно торговать вином и мандаринами по всему миру».

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В Грузии о «возвращении к национальным корням» заговорили, наверное, раньше других, когда в СССР ещё гром не грянул. И тому есть объяснения: моноэтничная территория, особый негласный статус с 1930-х годов, высокий уровень жизни благодаря дотациям из Центра (в послевоенном СССР уровень потребления на душу населения Грузии в 4 раза превышал подушевой показатель производства. Для сравнения: в РСФСР уровень потребления на душу населения составлял только 75% от уровня производства).

Можно вспомнить, например, как в советской Грузии в государственных магазинах не было принято требовать сдачу с рубля, а то и вовсе назначать свою, «коммерческую» цену на товар, не обращая внимания на ту, что указана на ценнике. Или то, что на грузинском рынке на девять грузинов приходился один негрузин – других просто выживали. Об этом ходили анекдоты, но ведь было, было…

Кроме того, Грузия всегда отличалась высокой политической активностью. Так, например, после известного распоряжения Хрущёва о ликвидации памятников Сталину в рамках борьбы с «культом личности», в Грузии прошли многодневные массовые протесты, в результате чего «кукурузник» был вынужден уступить, оставив единственный памятник вождю народов в Гори (демонтирован в июне 2010 года по приказу Саакашвили).

В Гори теперь нет памятника Сталину, но зато есть музей «советской оккупации».

Тем не менее, с 2011 года день образования Грузинской ССР (30 декабря 1922 года) в «незалежной» Грузии объявлен «днём оккупации», а официальным «днём независимости» назначено 26 мая 1918 года – дата основания квазигосударства «Грузинская Демократическая Республика».

И вообще, стоит ли удивляться, что 31 марта 1991 года «эксклюзивное» население Грузии, уверенное, что благосостояние республики растёт на деревьях и сочится вином, почти 99% голосов при явке 90,5% проголосовало за восстановление государственной независимости Грузии.

Прекрасно помню, как встреченные летом 1991 года грузины (за исключением двух рабочих-металлургов из Рустави) в один голос доказывали, что после разбегания по национальным квартирам «все будем жить также, но лучше – в гости друг к другу ездить, сациви кушать, вино пить».

Уже в 1992 году всё вышло «не так однозначно», а после программного заявления фашиста Гамсахурдиа «Грузия для грузин» с рассказами о «стремлении России тотально русифицировать Сакартвело» из республики в кратчайший срок были изгнаны более 90% русских: их численность с 341 тысячи человек в 1989 году сократилась до 26,5 тысяч в 2014 году.

Это к вопросу «мы не любим Россию, но любим русских». Кстати! Посетившие Грузию российские туристы в один голос отмечают, что в республике, где так любят русских, невозможно купить ни одного туристического справочника на русском языке – печатные издания и вывески выполнены либо на грузинском, либо на английском, либо и так, и эдак. Такая она, эта странная грузинская любовь.

За этот же период из республики практически исчезли греки, осетины и абхазы, а такие крупные этнические группы, как армяне и азербайджанцы, сократились на треть, а то и наполовину.

Заметим также, что «грузинские союзники Украины» не менее тщательно вычистили и украинское население – с 52 тысяч в 1989 году до 6 тысяч в 2014 году. Да и то, почти половину из проживающих в Грузии русских и украинцев составляют экспаты, клюнувшие на «экономическое чудо Кахи Бендукидзе», чтобы «открыть бизнес за один день и один лари».

А теперь немного истории «оккупации Грузии Россией».

Грузия стала частью Российской империи в самом начале XIX века, однако два восточных грузинских царства, Кахети и Картли, со всех сторон окружённые мусульманами, стали тяготеть к России примерно с XVI века.

Ещё в 1586 году грузинские послы били челом Федору Иоанновичу (третьему сыну Ивана Грозного по прозвищу Блаженный), дабы тот «принял их народ в свое подданство и спас их жизнь и душу». Обратиться за покровительством к русскому царю гордых грузин вынудило тяжелейшее внешнее положение страны – грузины вели неравную борьбу с Персией и Османской империей. В случае поражения их ждала полная ассимиляция и потеря христианской веры.

Москва не осталась глуха к мольбам о помощи братского православного народа и устроила два похода, в 1594-м и в 1604-м годах. Их задачей было пробить коридор в Закавказье, через Дагестан. Но грузинское войско с другой стороны хребта не спешило выйти навстречу, из-за чего русские войска не смогли выполнить задачу.

Подойти к границам Грузии Российская империя смогла только в конце XVIII века, в период царствования Екатерины Великой. На тот момент вся Грузия ужалась до двух крупных царств – Имерети со столицей в Кутаиси и Картли-Кахети с центром в Тбилиси. Обеими царствами правила одна древняя династия Багратионов, оба царства находились в союзе и являлись, по сути, будущим ядром единой Грузии.

Длительные войны с турками, персами и дагестанскими горцами, до предела измотали грузинские царства. Современные грузинские «эксперты» полагают, что в этом плачевном состоянии на краю пропасти грузинские земли могли каким-то образом объединиться, впитав в себя территории Самцхе, Аджара, Джавахети, Шавшети и другие, расположенные вдоль юго-восточного побережья Чёрного моря, но вопрос заключался в том, каким образом задыхающимся в войне грузинам удалось бы очистить эти земли от турок самостоятельно.

Именно это отчаянное положение и заставило грузинского царя Иракли российского протектората. Императрица Екатерина Великая в свою очередь увидела в грузинах союзника в борьбе с общим врагом – турками.

В результате, в 1781 году между Российской империей и Картли-Кахетией был заключен Георгиевский трактат (см.заглавное фото), в которой грузинские цари отдавали российской императрице право определять внешнюю политику Картли-Кахетинского царства, но оставить им самим строить свои внутренние дела.

Шибко хитрозадый царь Иракли, решив, что теперь дело в шляпе и русские никуда не денутся, Георгиевский трактат нарушил, подписав сепаратный мир с османами, оставаясь, однако, в состоянии войны с Персией. И, когда русские войска на время ушли из Грузии, на царство умного царя Иракли навалились персы, разбили его войска и разорили Тбилиси.

Хитромудрый Ираклий.

Глядя на все эти «маневры» грузинского союзника, в Петербурге было принято решение – прекращать игры с грузинским протекторатом, понапрасну проливая русскую кровь. Ситуация требовала решить грузинский вопрос раз – и на века.

В ту пору в Грузии скончался шибко умный царь Иракли, из-за чего вокруг трона Картли-Кахетинского царства началась династическая возня. Ждать, пока она уляжется сама собой, в Петербурге не стали, и поэтому, 8 января 1801 года, указом императора Павла I был подписан указ о присоединении Картли-Кахети к Российской империи.

Было, правда, серьёзное опасение, что вхождение Грузии под российскую корону вызовет мощный гевалт и оргвыводы в Европы. Всё-таки, одномоментная ликвидация полуторатысячелетней христианской монархии – не фунт изюма! Однако это решение Павла I в Европе проигнорировали. «Цивилизованному миру» было плевать на Грузию. Что тогда, что сейчас.

В мае 1801 года русский генерал Карл Богданович Кнорринг установил прямое правление Петербурга в Картли-Кахети. В школах современной Грузии детей учат, что Кнорринг сверг главного претендента на престол, Давида. Однако русское правительство за год до того оставило за Давидом XII Георгиевичем царский титул с одновременным статусом генерал-губернатора Грузинского царства, входившего в империю на правах российской губернии.

В 1810 году русский генерал из грузин, Павел Цицианов, присоединил к России Имеретию. Имеретинский царь Соломон пытался бузить, призывая в помощь Турцию, Персию и Бонапарта, но был разбит и бежал в турецкий Трапезунд, где и почил в бозе.

Последующие годы XIX века Россия продолжала отбивать у турков оставшиеся мелкие части Грузии, непосредственно входившие в Османскую империю – Абхазию, Аджарию, Ахалцихе. Не смогла только отвоевать Тао-Кларджети – древнюю грузинскую провинцию с великим православным храмом Ошки.

То есть, лишившись независимости, угрожавшей грузинам и их исконно-посконным территориям оккупацией, ассимиляцией и исламизацией, грузины под русской короной сохранились как православный народ и смогли с русской помощью объединить большинство разрозненных грузинских земель в единую Грузию.

Народ Грузии, в отличие от некоторой части знати из числа претендентов на грузинские троны, в основном хорошо принял вхождение в состав Российской империи. Восстания, конечно, были, но они не шли ни в какое сравнение с Кавказской войной или регулярными польскими мятежами.

Закавказье до вхождения в Российскую империю.

Собственно, защита грузинского населения от жестоких и опустошительных набегов горцев, когда разрушались сёла и города, вырезались и уводились в рабство тысячи и тысячи людей, было частью тяжёлой и кровавой войны на Кавказе, которую вела Россия почти 50 лет!

То, что царь был русским и сидел на троне в далёком Петербурге, грузины (в основном, крепостные, как и русские) не ощутили никакого дискомфорта, зато заметили, как ослабли нападения турок и персов на их землю, насколько редкими стали набеги горцев Северного Кавказа.

Кроме того, грузинские князья, из удельных феодалов, в одночасье превратились в дворян великой империи, благодаря чему Россия получила таких выдающихся патриотов и полководцев, как герой Отечественной войны 1812 года, Пётр Иванович Багратион. Ветвь картлийский Багратионов (предков Петра Ивановича) была внесена в число российско-княжеских родов в 1803 году при утверждении Александром I «Общего гербовника».

«Российско-советская оккупация» вылилась для Грузии и грузинского народа не только в акте соборности земель, но и в резком увеличении численности населения, восстановлении и строительстве православных храмов, школ, университетов и промышленных предприятий. Все, кто когда-либо посещал Тбилиси, как и другие грузинские города, могли видеть, что их историческая часть застроена особняками в московском купеческом стиле, с лепниной и замечательными коваными балконами. Стариной, которую давно не найти во многих российских городах, попавших под чудовищный ураган гитлеровского нашествия.

В настоящее время, Грузия – это нищая страна, где русофобия является частью официальной внутренней и внешней политики, служащей оправданием «евроатлантического вектора развития». Нет Советского Союза – нет и сорящих деньгами грузин в ресторанах крупных и столичных советских городов. Зато есть обозлённое население, в особенности молодёжь, уверенное, что Россия и русские в ответе за все потери, понесённые грузинами в течение последних 200 лет, включая тот факт, что из Грузии за последние годы уехало свыше 1,6 миллиона человек, половина которых постоянно находится на территории «страны-агрессора».

Соцопросы последних лет показывают, что почти половина населения республики считают Россию и русских своими врагами. При этом, раздаются возгласы, что «другая половина населения Грузии состоит из адекватных людей», во что верится с трудом. Непонятно, почему «другая половина» не собирается в центре Тбилиси, чтобы дать отпор неадекватам, а на выборах голосует за ущербных политиков, затаскивающих республику на аркане в ЕС, НАТО и системную русофобию.

По-видимому, ситуацию в Грузии могут выправить только долговременные и довольно жёсткие шаги со стороны России, включая разрыв транспортных и экономических связей с возвращением всех «заробитчан» на «древнюю и мудрую землю Сакартвело». Пока из Грузии в Россию остаются лазейки, русских будут проклинать, одновременно желая получить их деньги.

Как сообщал ПолитНавигатор, вчера в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» телеведущий обрушился с грязной руганью на покойных родителей президента РФ, пообещав нагадить на их могилы